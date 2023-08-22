起訴賴美惠法條 同高虹安案

新竹市長高虹安因涉詐助理費案日前遭台北地檢署起訴。 本報資料照片 新竹市長高虹安涉詐領四十六萬元助理費遭依貪汙罪起訴，外界搬出最高檢去年二月決議，認為公務員詐領小額補助款，應以普通詐欺罪論處；台南地檢署偵辦前議長賴美惠詐領助理費一案，同樣以貪汙治罪條例起訴，起訴法條與高虹安相同。法界認為，兩案檢方追訴詐領助理費維持相同標準，並未出現不同見解。

依最高法院見解，助理補助費不屬議員實質薪資，需實際遴用才得請領助理費，如虛報助理名額或月薪核銷助理補助款，就有詐領問題，構成貪汙治罪條例的利用職務上之機會詐取財物罪。

高虹安遭起訴，法界有人提出最高檢去年二月決議，認為偵辦公務員詐領加班、值班、差旅及休假補助費案件，應統一追訴標準，以普通詐欺罪論處；如以此決議，高應以詐欺罪起訴，而非最輕本刑七年的貪汙罪論。

雄檢前襄閱主任檢察官、律師徐弘儒說，最高檢去年二月是針對差旅費、公務員小額補助款等統一見解，但公費助理是國家法定款項支付，修法後將助理費認定非議員補助款不能挪用，詐領薪水如同詐領公款，不適用最高檢決議。

徐弘儒說，助理費已被認定為公款，重點不在金額多寡，如前台北市議員童仲彥詐領五萬餘元助理費，被依貪汙罪判刑，後來減刑改判三年十月，嘉義市議員戴寧詐領助理費，也是以貪汙重罪判刑，法院並未出現過不同法律見解。

【記者林伯驊／台南報導】台南市前議長賴美惠被控涉詐領助理費，曾任雄檢檢察官的律師李茂增分析，賴美惠自白並繳出貪汙款項，符合貪汙治罪條例的減刑要件，審理時若法官認為「情堪憫恕」，有機會獲判緩刑，不必入監。