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火燒玉山 NCC前專委2罪各判6月

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

NCC前專門委員喬建中。本報資料照片
NCC前專門委員喬建中。本報資料照片
ＮＣＣ前專門委員喬建中等五人，前年五月攀登玉山在杜鵑營地盜伐林木生火煮食，引發森林大火燒掉七十九公頃山林，南投地方法院宣判，喬等五人竊取森林主產物各判刑六月，併科罰金六十萬元，失火燒毀國家森林判刑六月至二月不等。林務局（現林務署）向喬等人求償二點八八億元部分，移民事庭處理。

法官審酌五人非大規模竊取林木，且森林有一定恢復可能性，依法減刑及量刑，南投檢方表示不服，將上訴。

二○二一年五月十五日，喬建中領隊，率朱俊銘及吳惠娟、彭淯汝、鍾明志攀登玉山，於禁生火的杜鵑營地燃火，釀延燒十二天、達七十九公頃森林大火。事後，喬建中聲稱是踢倒爐火引起。

檢察官當時上山勘查，發現喬等人違法盜採林木生火煮食，釀山林浩劫，事後企圖掩蓋事實，依違反森林法起訴，請求從重量刑。

法院審理時，喬等五人均否認竊取森林主產物，失火燒毀森林僅喬一人承認；合議庭認為，五人均有撿拾林木協助生火，共享生火利益，引火後均未確實確認營火是否熄滅，最後造成森林大火燒毀國家森林，認定二罪均犯行明確。

唯喬等人未將所竊林木攜離營地變賣，以犯罪情節、被害森林主產物價值及竊得殘材仍遺留在原地等情形，與一般盜伐集團相比較輕微，依法減輕其刑，均判刑六月、併科罰金六十萬元。

失火燒毀國家森林部分，喬、鍾二人判刑六月，朱、吳、彭分處四月、三月、二月徒刑，得易科罰金。

南投 玉山

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