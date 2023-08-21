桃園150公斤孫怒推8旬外婆害頭撞地身亡…下場判刑5年6月

桃園一名39歲李姓男子去年4月晚間出門上班，不慎踢倒椅子，遭同住的外婆持塑膠椅、圓凳丟擲，李男一氣之下推倒外婆，造成外婆跌倒顱內出血身亡。事後李男坦承動手，但沒有傷害犯意。桃園地院今審理，認為150公斤的李男推倒年邁瘦弱外婆，具不確定故意，依傷害直系血親尊親屬致死罪，處其有期徒刑5年6月。

李男過去與外婆同住在桃園市中壢區，去年4月21日晚間10點多，李男正要出門上班，不小心踢倒椅子，外婆不滿持塑膠椅、木頭圓凳及拖把在屋外柏油路對李男丟擲、揮打，結果身高170多公分、體重150多公斤的李男，竟一氣之下推倒年逾80歲、身高150多公分、體重40幾公斤的外婆，造成外婆往後倒地，頭部撞擊柏油路面，造成外婆外傷性顱內出血，經送醫搶救後仍不幸於隔天身亡。

事後李男坦承不諱，表示當時踢到外婆的小凳子，結果遭外婆丟擲東西至少4次，當下都被他以腳擋住，後來外婆又回家拿拖把揮打其左腳膝蓋2次，才造成他情緒失控回推，強調自己沒有要傷害外婆的意思，只是要推開她，屬於正當防衛，請求減刑。

但法官認為，李男正值壯年，身高170多公分、體重150多公斤，面對8旬外婆，身高150多公分、體重40幾公斤，體型相差懸殊。且長輩死亡原因有極大比例肇因是跌倒，長者自己一時疏忽踩空跌倒，就有甚大機會造成死亡，更遑論遭他人以外力猛力向後推。

另從監視器畫面確認，李男被外婆丟擲物品時的確站著不動，直到外婆拿拖把打其膝蓋，李男突然伸手用力推了外婆上半身，可判定其是因氣憤出手，但其明知外婆年邁行動緩慢，造成其猝不及防往後跌倒撞地，有傷害的不確定故意，也不構成正當防衛。