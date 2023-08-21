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獨／少將貪2800萬掰用金爐燒掉 檢察官要求繳交贓款奏效

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國防部空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉，利用福興營區改建案向中華工程索賄3千萬，中工得標後又加碼到4500萬元，實拿2800萬元，一審依貪汙治罪條例判刑12年。二審審理期間，台灣高等檢察署檢察官羅松芳要求「繩之於法的前提，就是把貪汙的錢拿出來」，否則沒有意義，張吐錢，羅說「大家的努力终究沒有白費」。

原台灣高等法院受命法官蔡如惠諭令張交出賄款，因應司法院行政訴訟新制上路，蔡如惠15日調任台北高等行政法院。高院今證實張大偉先前已繳交800萬元、1400萬元，後再補足2800萬元。法界人士指出，雖然判決都會沒收或追徵犯罪所得，但日後不一定執行得到，被告自動交付，可能是被重刑給嚇到，希望法官看在「犯後態度」給予減刑。

空軍作戰司令部2017年以「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」採購案，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，全案由國防部軍備局發包，張大偉是「興安專案」工程最高主管，中華工程以30億元得標。

新北地方檢察署起訴指出，張大偉在採購案公告隔日，暗示建築師孫文郁去找營造廠合作投標，孫拜訪中工前董座沈華養、中工，以「軍方可以幫忙」暗示索賄，行情是預算總額的一成即3000萬元，中工認為有獲利空間，同意合作。

為使中工能順利投標，張大偉與標案承辦人商討提高建物每坪造價為11.6萬元，護航中工得標並增加獲利。中工得標後，張又獅子大開口，透過擔任白手套的九億公司負責人董俊褘將賄款提高到4500萬元。

中工為使標案順利進行，同意加碼，由董俊褘收受2800萬元，以柚子紙箱包裹、百貨公司禮盒袋包裝等方式，陸續轉交張大偉，其中200萬是給王姓中間人的酬謝，剩下1700萬賄款還沒付，就被檢調發現行收賄弊端。

新北地方法院審酌張大偉身為少將，卻為一己之貪收受高額賄賂，嚴重損害公務員廉潔形象、玷汙官箴、敗壞軍紀，致使中工公司受到4500萬損害，依公務員對於職務上行為收受賄賂罪判他12年徒刑。

檢察官羅松芳今在臉書上表示，張辯稱贓款在2020年5月間於台中大甲岳父家，用燒金紙的鐵桶在屋頂上連續燒了2天、燒了2000萬，餘灰倒馬桶沖掉，另外600萬元拿來修繕房屋和支應生活。羅認為張前後收了2800萬元竟然沒繳回任何款項，推諉花光、燒光，事實上仍擁有貪汙巨款。

羅認為張大偉貪汙情節曲折，絲絲入扣，國家名器變成貪汙工具，不管張辯稱是犯貪汙、圖利或詐欺，就是要繳回前，否則開庭沒有意義，檢察官無法容忍被告擁有犯罪所得，服刑完畢回頭享受犯罪所得。

國防部空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉向廠商索賄，一審依貪汙治罪條例判他12年徒刑。台灣高等法院審理期間，張繳交了2800萬元。圖／聯合報系資料照
國防部空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉向廠商索賄，一審依貪汙治罪條例判他12年徒刑。台灣高等法院審理期間，張繳交了2800萬元。圖／聯合報系資料照
正義感強烈的台灣高等檢察署檢察官羅松芳今表示，「繩之於法的前提，就是把貪汙的錢拿出來」，否則開庭沒有意義，對於台灣高等法院今通知涉福興營區改建弊案的空軍少將張大偉已繳交2800萬元，他說「大家的努力终究沒有白費」。圖／聯合報系資料照
正義感強烈的台灣高等檢察署檢察官羅松芳今表示，「繩之於法的前提，就是把貪汙的錢拿出來」，否則開庭沒有意義，對於台灣高等法院今通知涉福興營區改建弊案的空軍少將張大偉已繳交2800萬元，他說「大家的努力终究沒有白費」。圖／聯合報系資料照

貪汙 空軍 賄款

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