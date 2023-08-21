影／NCC前專委喬建中釀森林大火「獲減刑」 法官認定理由驚人

NCC前專委喬建中前年率隊在玉山杜鵑營地盜木生火煮食，釀森林大火被依違反「森林法」起訴，近日宣判，喬建中依竊取森林主產物、失火燒燬他人森林等罪各被判刑6個月。南投地院表示，法官審酌非大規模竊取林木，且森林有一定的恢復可能性，依法減刑及量刑；南投檢方不服將上訴。

國家通訊傳播委員會NCC前專門委員喬建中2021年5月領隊，率朱俊銘、吳惠娟、彭淯汝、鍾明志4人攀登玉山，同月15日於禁止生火的杜鵑營地燃火，釀延燒12天、面積達79公頃的森林大火，同年8月被依違反「森林法」起訴。

而喬建中等5人因違反「森林法」遭南投地檢署起訴，其中竊盜林木可處1年以上、7年以下徒刑，併科100萬至2000萬元以下罰金；生火燒燬他人森林可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。檢方更痛批他們因一己之私，釀山林浩劫，犯後還意圖滅證及掩飾犯行，建請法院從重量刑。

但判決結果出爐，喬建中等5人不僅未遭重判，還獲減刑，其中竊盜林木均判處有期徒刑6月，併科罰金60萬元；失火燒燬森林部分，喬、鍾2人均判處徒刑6月，朱、吳、彭3人分別判處徒刑4月、3月、2月，得易科罰金，可上訴。

針對喬建中等人獲減刑，南投地方法院庭長陳宏瑋表示，喬建中等人在露營時撿取林地當中的殘材生火，合議庭認為不只有毀損犯意，而是有不法所有之意圖，認定有竊取森林主產物；而引火燃燒殘材卻未盡自身義務確認營火已熄滅，又怠於通報，導致森林大面積失火，認定構成失火燒毀森林罪。

而在量刑部分，合議庭認為喬建中等人是撿取殘材與木頭，與大規模去竊取森林主產物，或是山老鼠盜伐森林主產物的情節有別，依「刑法」第59條減輕其刑。

至於燒毀森林部分在刑度上，考量喬建中坦承部分犯行，其餘4人均否認，而森林受燒面積雖十分廣大，但「森林具有一定的恢復可能性」，且喬建中最終仍有通報林務局等相關單位做處理等情節事由，因此量處以上相關刑度。