涉詐領助理費！法院裁延押基市議員張秉鈞 中秋節難回家

基隆市議員張秉鈞原獲民進黨提名參選立委，6月間因涉嫌詐領助理費，基隆地方法院裁定張秉鈞和父母張錦煌、陳瓊茹收押禁見，今天期滿。檢方聲請延押2個月，法院裁准。

張錦煌曾任4屆基隆市議員，張秉鈞2018年接棒參選當選，2022年連任。檢方懷擬兩人領取每月8萬元助理費疑有弊端，6月20日指揮基隆市調站將張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹和3名助理帶回偵訊 。檢察官21日複訊後聲押張秉鈞及其父母，法院裁定羈押並禁止接見、通信。