她騙重機車位出租詐2萬 加重詐欺罪「太重了」緩刑免關

莊姓女子在臉書「大台北地區重機車位出租徵租」社團張貼出租訊息，誑騙新北市某捷運出口走路1分鐘即有重型機車車位，盧姓網友信以為真，匯出2萬元當定金卻無回應，恍然大悟上當。盧報警，莊女遭基隆地檢署起訴，基隆地方法院依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判莊女6月徒刑，沒收2萬元；台灣高等法院駁回上訴但予緩刑2年。

高院審理期間，莊女將在偵查中成立調解的2萬7千元全部履行給付完畢，她對量刑上訴、請求輕判，但高院認為一審宣告刑已是依法酌減後的最低法定刑，無再從輕可能，因此駁回。不過高院考量莊女經過這次教訓後，應該有所警惕、無再犯可能，加上盧同意給予緩刑，因此宣告緩刑2年。

莊女在2020年7月11日便貼出重機車位出租的訊息，盧姓被害人則是在2021年2月1日看到貼文，私訊莊女，並依指示轉帳2萬元到她指定的台新銀行帳戶，但對方卻遲遲沒交付車位，才知受騙。

基隆市警第三分局移請檢方偵辦，莊女遭訴後，基院認為她在準備程序、審判時都認罪，也與盧的指控相符，她犯行確定。

加重詐欺取財罪的法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」，基院考量莊女沒有前科，因思慮不周而犯案，且詐欺對象只有1人，詐騙得手的金額也不多，比起詐騙集團組織多數人、詳細分工、刻意隱匿真實身分的詐騙手法，就算是判最低的1年徒刑，仍有情輕法重的情形，因此依刑法59條「情堪憫恕」條款減刑。

對於一審被判6月且須入監，莊女上訴。高院認為一審已經考量她不以正途賺取金錢，兼衡犯罪動機、目的、手段、情節等而判6月徒刑，量刑並無不妥。