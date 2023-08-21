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苗檢自製影片、歌曲反賄選 鼓勵檢舉拿高額獎金

中央社／ 苗栗縣21日電

因應總統、立委大選，法務部將防制選舉賭盤、境外勢力介入以及杜絕假訊息列為選舉查察3大重點，苗栗地檢署今天以自製影片、歌曲宣導反賄選，鼓勵民眾檢舉不法拿高額獎金。

苗栗地檢署今天在苗栗司法大廈大廳舉辦「我愛苗栗、不愛賄選」宣導茶會，發表由4部單元劇組合而成的系列短片，分別由不同年齡、族群代表與苗栗地檢署檢察長蔡宗熙對戲，傳達正確選舉觀念；另外，由林思伶、江雯共同合作，為家鄉苗栗譜寫的「愛苗栗不愛賄選」主題歌，呼籲民眾「不拿選票換鈔票」。

台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村、苗栗縣副縣長鄧桂菊、法務部調查局苗栗縣調查站主任李春芳、苗栗縣警察局長莊勝雄、移民署苗栗專勤隊副隊長王中仁等人受邀出席。

林錦村致詞表示，法務部為提高民眾檢舉賄選誘因，加速檢舉獎金發放，自民國84年至今年7月底，總計已核發約新台幣13億3000萬元檢舉獎金。檢察機關對於檢舉人身分保密、獎金高，請民眾踴躍檢舉，端正選風。

蔡宗熙指出，針對明年1月13日的總統、立委大選，苗栗地檢署早在今年5月即率轄內檢、警、調、廉、移等單位展開查賄、防制暴力及不法介入選舉相關準備工作，尤其對防制選舉賭盤、境外勢力介入及假訊息等3項重點工作強力執行查緝作為，積極蒐報情資。

有關檢舉獎金部分，蔡宗熙表示，檢舉而查獲總統總統、副總統候選人賄選可獲1500萬元獎金、查獲立委候選人賄選可獲得獎金1000萬元，查獲其他樁腳賄選獎金為50萬元；另外，法務部正透過修法，未來檢舉而查獲境外勢入介入選舉可獲2000萬元獎金、查獲選舉賭盤獎金有500萬元，「檢舉賄選比買樂透更容易獲得大額獎項」。

蔡宗熙說，苗栗地檢署在去年地方公職人員選舉共起訴被告174人、其中89人一審判決有罪、51人有罪確定，最重判有期徒刑3年8月。另外，檢方並對14人提起當選無效之訴，11人經一審判決當選無效，其中7人已判決當選無效確定。

賄選 法務部

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