李全教告民進黨議員違反選罷法 遭酸：為何被國民黨切割

參選下屆立委的台南市議會前議長李全教下午聲明表示，已委託律師提告朱正軒等3名民進黨台南市議員數度公然指他是「88槍幕後黑手」、「光電黑金」，不實言論涉及「誹謗」罪及「意圖使人不當選」。朱正軒表示他的指控「有所本」，隨後也發聲明反酸李全教「若不是黑金、為什麼被國民黨切割？」

李全教表示，台南警方偵辦88槍擊案，過程中完全沒有提到他，更於他無關，他個人也「沒有任何的黑金紀錄」，且他已公開宣布參選第四選區立委，綠營議員的指控已違反選罷法也涉及毁謗。

針對李全教提告朱正軒表示，李全教是不是黑金？應該由國民黨出面說明，「為什麼以社會觀感為由要李全教退出選策會？為什麼聯合競選看板被切割？」

朱正軒表示，李全教除涉賄入獄服刑以外，媒體多次公開報導，李全教和88槍擊案關係人，國民黨及統促黨核心要角王文宗關係緊密，同時也涉入光電利益。朱正軒強調，媒體甚至以「黑電」加「金庫」形容李全教，他也不敢反駁說明，這些都是有所本的公開資訊。

朱正軒表示，李全教的黑金背景，連國民黨自己人都看不下去。今年三月，國民黨朱立倫主席將李全教列入選策會名單，當時國民黨人怎麼說？

侯友宜說「拒絕黑金再現」，游毓蘭說「國民黨不要貼上黑金標籤」，林為洲說「造成觀感問題」，徐巧芯說「看到名單瑟瑟發抖」，鍾沛君更是辭去文傳會副主委表達抗議。朱正軒建議李全教，應該向上述國民黨人提出告訴。

udn討論區