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台高檢姜貴昌升襄閱 美女檢座陳玉萍接書記官長

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台高檢因應現任襄閱主任檢察官涂達人將調升為最高檢察署檢察官，及現任書記官長林宏松將接任調查局政風室主任，決定由主任檢察官姜貴昌接任襄閱，至於書記官長則由人稱「最美發言人」的前北檢襄閱陳玉萍接任，兩人預定這個月30日將走馬上任。

姜貴昌為司法官訓練所27期結業，曾任特偵組檢察官、檢察官協會理事長，及曾任士林、新竹、宜蘭、金門地檢署檢察長，歷練完整。

司法官訓練所41期結業陳玉萍，則是各界風評甚佳、能力與美貌兼備的美女檢察官。她一路苦讀考上司法官，為人溫婉卻嫉惡如仇，曾偵辦前立委羅福助新北士新店大香山破壞國土案、桃園副縣長葉世文合宜住宅弊案。今年4月票選檢察官人事審議委員會委員時，更以281票打破史上紀錄。

北檢前襄閱主任檢察官陳玉萍將接任台高檢書記官長一職。記者季相儒/攝影
北檢前襄閱主任檢察官陳玉萍將接任台高檢書記官長一職。記者季相儒/攝影

檢察官 司法官 主任

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