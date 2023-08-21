台高檢姜貴昌升襄閱 美女檢座陳玉萍接書記官長

台高檢因應現任襄閱主任檢察官涂達人將調升為最高檢察署檢察官，及現任書記官長林宏松將接任調查局政風室主任，決定由主任檢察官姜貴昌接任襄閱，至於書記官長則由人稱「最美發言人」的前北檢襄閱陳玉萍接任，兩人預定這個月30日將走馬上任。

姜貴昌為司法官訓練所27期結業，曾任特偵組檢察官、檢察官協會理事長，及曾任士林、新竹、宜蘭、金門地檢署檢察長，歷練完整。