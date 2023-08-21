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鍾東錦當選無效一審駁回苗檢提上訴 鍾：意料中事
苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴，一審判決駁回，苗栗地檢署不服，認為違背經驗法則提起上訴，鍾東錦表示是意料中事，等收到上訴書，與律師研究，再對外回應看法。
去年地方選舉，鍾東錦等人被控涉及縣長、鄉長、代表、村長選舉「四合一」現金買票，苗栗地方法院今年7月21日判決，認定鍾與涉賄人員沒有對價等關係，判決駁回鍾當選無效之訴，同案大湖鄉民代表會主席謝見德、大湖村長傅顯榮判決當選無效。
一審判決結果，鍾東錦由辯護律師饒斯棋回應，指出感謝法院合議庭公平、公正及公開的判決，還了鍾東錦一個公道，鍾東錦強調一直以平常心看待此案，覺得「沒有做的事就是沒有」，判決可證明事實。
苗栗地檢署則於今天表示，檢方已於法定期限內，8月15日上訴高等法院台中分院，檢方指出，全案是四合一的包裹式賄選，但一審切割，僅認定賄選僅部分層級，違背民眾有關賄選的認知與經驗法則。
其中判決書提及「各候選人賄款價額僅有500元，參以各候選人選舉之層級均不同，上開賄選是否可達賄選之目的，尚非無疑」，但就檢方立場，無論金額大小，凡涉賄選都應依法查辦起訴，基於職責並提起上訴。
政壇人士分析，選舉當選無效之訴是二審終結，一個審級原則半年，過去案例有一審駁回，二審判決當選無效，也有一審判決當選無效，二審判決駁回的案例，法官的心證是關鍵，二審判決結果，也受到注目。
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