翻臉後將女友「性愛光碟」千元低價賣 要賠30萬元才能判緩刑

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聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

杜姓男子在網路上認識不滿18歲的女網友，帶對方去汽車旅館性交5次，以手機錄下性愛畫面；杜後來與女網友翻臉，將影片以1000元賤賣出去，被害人報警，台北地院審理，判杜緩刑，命他支付30萬元給女網友。

法官是依犯拍攝少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪，判杜有期徒刑1年，另依犯無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人秘密罪，判杜有期徒刑4月，再附條件判杜緩刑2年。本案可上訴。

2020年12月，21歲的杜透過「探探」認識女網友，2021年1月7日至2月18日，5次與對方到台北市「力歐汽車旅舘」等處性交，與對方性交時錄下影像。

後來，杜認為被害人在IG限時動態上抹黑他，一氣之下，將2021年3月14日拍攝與被害人合意性交、口交的影片，於2022年1月以1000元賣給一名男子，被害人於案發後經友人告知，發現性影像已在網路流通，緊急報請萬華分局處理。

判決書指出，杜對被害人身心健康、人格發展造成不良影響，考量他犯後終能坦承犯行、與告訴人調解成立，審酌犯罪動機、杜自述大學生、還稱以後會打工賺錢等，依法量刑。

判決也命杜應給付被害人30萬元，自2023年8月起每月1日前給付1萬7000元，到全部清償完畢。

杜姓男子在網路上認識不滿18歲的女網友，帶對方去汽車旅舘性交5次，以手機錄下性愛畫面。示意圖／ingimage
杜姓男子在網路上認識不滿18歲的女網友，帶對方去汽車旅舘性交5次，以手機錄下性愛畫面。示意圖／ingimage

影片 汽車旅館

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