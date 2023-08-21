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李全教被指「88槍幕後黑手」 他提告綠3議員

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市議會前議長李全教參選第四選區立委。下午聲明表示，他「從來沒有黑金案底或任何紀錄」，但民進黨籍市議員蔡筱薇、朱正軒、李宗翰等人數度公然指控他是「88槍幕後黑手」、「光電黑金」的不實言論，他已委託律師向台南地檢署具狀提告「誹謗」罪及「意圖使人不當選」。朱正軒表示，他的評論「有所本」，因為在會勘稍後回應；李宗翰表示，還沒有看到李全教的內容，稍後回應。

李全教指出，國民黨立委參選人王家貞、陳以信、姚正玉在火車站掛起「正義成真」看板，他並無參與但樂見其成，未料蔡筱薇、朱正軒等人竟以看板上沒有他而惡意造謠，指「學甲88槍擊案跟黑金光電，離不開李全教」，李宗翰接受媒體採訪還指「光電黑金打中正在競選的李全教」等言論，造成社會大眾及選民誤解他是黑道、黑金的不良印象。

李全教表示，台南警方偵辦88槍擊案，過程中完全沒有提到他，更於他無關，他個人也沒有任何的黑金紀錄，且他已公開宣布參選第四選區永康區、新化區、新市區立委。蔡筱薇、朱正軒、李宗翰沒有證據，就利用媒體向社會大眾散佈妨害他名譽的謠言，意圖貶損社會評價，更企圖影響他的選情。

李全教說，他已委託律師依《刑法》第310條的誹謗罪、《公職人員選舉罷免法》第104條意圖使人不當選提告，具狀向台南地檢署提出告訴，對於民進黨這些惡劣且混淆視聽的民意代表絕不能再縱容寬貸。

台南市前議長李全教（左四）被指「88槍幕後黑手」、提告綠3議員。記者周宗禎／攝影
台南市前議長李全教（左四）被指「88槍幕後黑手」、提告綠3議員。記者周宗禎／攝影

李全教 台南 提告

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