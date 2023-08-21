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電子零件商老董代操作美股 與妻合謀挪3億公款炒股遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市一間大型電子零件代理商劉姓董事長，因常年替公司代為投資美股賺了不少，竟心生貪念覺得替公司賺錢還要分錢給股東「幹嘛不自己賺？」竟與身兼財務長的妻子，以假合約挪用公司總價近3億的資金和持股到境外人頭公司，後來被股東發現提告。台北地檢署今偵結，將劉男夫婦依偽造文書及背信罪起訴。

檢方調查，劉男經營的電子公司，資本額逾2億卻未上市、上櫃，在業界頗有名氣，除劉男擔任董事長外，其妻也在公司擔任董事兼財務長。

劉男除經營公司相關業務外，也會替公司帳戶代操美股，多年來獲利頗豐，久而久之，劉男認為用公司帳戶買賣股票，所得還要均分給股東，「幹嘛不自己賺？」於是與其妻著手挪用公款。

兩人藉由職務之便，先成立境外公司，再將公司資金和持股轉移到境外公司名下，不料原本一帆風順的劉男，後來股票竟落得慘賠近3億的下場。為了掩飾犯行，夫妻倆又偽造不實的買賣與借貸契約，作為挪用以公司資金、股票的藉口。後來因3億資金缺口過於龐大，劉男無力償還，公司股東經會計師查帳得知此事，於是對夫妻倆提告。

北市一間大型電子零件代理商劉姓董事長夫婦，涉嫌挪用3億元的公司資金及股票，遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
北市一間大型電子零件代理商劉姓董事長夫婦，涉嫌挪用3億元的公司資金及股票，遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 炒股

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