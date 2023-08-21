電子零件商老董代操作美股 與妻合謀挪3億公款炒股遭訴

北市一間大型電子零件代理商劉姓董事長，因常年替公司代為投資美股賺了不少，竟心生貪念覺得替公司賺錢還要分錢給股東「幹嘛不自己賺？」竟與身兼財務長的妻子，以假合約挪用公司總價近3億的資金和持股到境外人頭公司，後來被股東發現提告。台北地檢署今偵結，將劉男夫婦依偽造文書及背信罪起訴。

檢方調查，劉男經營的電子公司，資本額逾2億卻未上市、上櫃，在業界頗有名氣，除劉男擔任董事長外，其妻也在公司擔任董事兼財務長。

劉男除經營公司相關業務外，也會替公司帳戶代操美股，多年來獲利頗豐，久而久之，劉男認為用公司帳戶買賣股票，所得還要均分給股東，「幹嘛不自己賺？」於是與其妻著手挪用公款。