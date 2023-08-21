玉山煮食釀火燒山！NCC前專委喬建中2罪各判6月 遭求償2.88億

NCC前專門委員喬建中。本報資料照片

NCC前專委喬建中等5人，前年在玉山國家公園營地盜採林木生火煮食，釀森林大火燒掉79公頃山林，被依違反森林法起訴。南投地院宣判，竊取森林主產物部分，喬建中等5人判刑6月，均併科罰金60萬元；失火燒毀國家森林各判刑6月至2月不等，可上訴；而遭林務局求償逾2.88億元則移送該院民事庭審理。

2021年5月，國家通訊傳播委員會NCC前專門委員喬建中領隊，率朱俊銘、吳惠娟、彭淯汝、鍾明志4人攀登玉山，同月15日於禁止生火的杜鵑營地燃火，釀延燒12天、面積達79公頃的森林大火。事後，喬建中聲稱是踢倒爐火引起。

但南投地檢署檢察官上山勘查，發現喬建中等人違法盜採林木生火煮食，釀山林浩劫，事後企圖掩蓋事實，同年8月依違反森林法將5人起訴，請求從重量刑。農委會林務局（現農業部林務署）也為此提起刑事附帶民事訴訟部分向其求償逾2.88億元，創下台灣森林大火史上最高求償紀錄，南投地方法院則於近日審結。

判決書指出，喬建中一行人抵達杜鵑營地後，鍾明志先於四周撿拾林木，並持鋸切塊，由朱俊銘協助堆放營火堆旁供生火之用，身為領隊的喬建中並未攔阻，還與吳惠娟、彭淯汝一起撿枯枝、松針協助生火，後續未確實熄滅火源，即返回帳幕休息入睡，導致該營火堆下方腐質層燃燒後往南延燒，並延燒四周林地。

而喬建中隔日（前年5月16日）起床時發現地面已有火勢，卻未即時通報消防隊，自行滅火又未再確認是否已熄滅即離去，導致地底腐質層燃燒蔓延，引燃地面玉山箭竹、松針及林木，大面積失火燒燬國家森林，同月27日才控制火勢，因此涉犯「森林法」竊取森林主產物、失火燒毀他人之森林等罪。

對此，喬建中等5人否認有竊取森林主產物，失火燒毀他人之森林部分，僅喬1人承認，其餘4人均否認犯行；但南投地院合議庭認為，5人均有撿使林木協助生火，並共享生火利益，而5人引火後均未確實確認營火是否熄滅，最後造成森林大火燒毀國家森林，認定均有竊取森林主產物、失火燒燬他人森林等犯行。

唯喬建中等人未將所竊得林木攜離營地變賣，以犯罪情節、被害森林主產物價值及竊得殘材仍遺留在原地等情形，與一般盜伐集團相比較輕微，依法得減輕其刑，均判處有期徒刑6月，併科罰金60萬元，罰金如易服勞役3000元折算1日。

針對失火燒毀國家森林部分，喬、鍾2人均判處有期徒刑6月，朱俊銘、吳惠娟、彭淯汝分別判處4月、3月、2月徒刑，得易科罰金，1000元折算1日，全案可上訴。林務局向喬等人求償2億8803萬3607元部分，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，依「刑法」第504條第1項規定」移送該院民事庭處理。