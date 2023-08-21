南市前議長賴美惠涉貪遭起訴 藍營：修改民代支給條例

台南市議員蔡育輝籲請立法院修改地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例。圖／蔡育輝提供 台南市議會前議長賴美惠被控以人頭當助理不實請領助理費，北檢察官依貪汙治罪條例、偽造文書起訴，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今指民代因助理費被起訴何其多，呼籲立院修改「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，解決問題。

賴美惠擔任台南縣市合併後第1、2屆市議員，並擔任議長，被控在第1屆議員期間詐領232萬餘元，被控找人頭助理，向議會請領助理費，從2012年1月到2014年底共詐領232萬。

蔡育輝說，類似民代被控以人頭當助理，詐領助理費的案件何其多，重者判10幾年，輕者緩起訴，賴美惠當議長有公關費、特別費，經費多都會發生這樣的事，可見民代支給條例不是好辦法。他說，當民代因服務選民的費用支出可觀，但政府補助有限，所以不斷有民代犯錯。

蔡育輝表示，「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」已成為檢察官替執政黨打壓異己的工具，國民黨民代因被控詐領助理費的案件是民進黨的3倍，由此可見。他說，大到立委小到議員助理費，連民眾黨有人因助理費遭起訴都會影響柯文哲的民調，應趕快修改此條例，讓民代能娥後顧之憂，專心為民服務。