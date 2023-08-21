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南市前議長賴美惠涉貪遭起訴 藍營：修改民代支給條例
台南市議會前議長賴美惠被控以人頭當助理不實請領助理費，北檢察官依貪汙治罪條例、偽造文書起訴，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今指民代因助理費被起訴何其多，呼籲立院修改「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，解決問題。
賴美惠擔任台南縣市合併後第1、2屆市議員，並擔任議長，被控在第1屆議員期間詐領232萬餘元，被控找人頭助理，向議會請領助理費，從2012年1月到2014年底共詐領232萬。
蔡育輝說，類似民代被控以人頭當助理，詐領助理費的案件何其多，重者判10幾年，輕者緩起訴，賴美惠當議長有公關費、特別費，經費多都會發生這樣的事，可見民代支給條例不是好辦法。他說，當民代因服務選民的費用支出可觀，但政府補助有限，所以不斷有民代犯錯。
蔡育輝表示，「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」已成為檢察官替執政黨打壓異己的工具，國民黨民代因被控詐領助理費的案件是民進黨的3倍，由此可見。他說，大到立委小到議員助理費，連民眾黨有人因助理費遭起訴都會影響柯文哲的民調，應趕快修改此條例，讓民代能娥後顧之憂，專心為民服務。
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