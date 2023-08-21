鍾東錦當選無效一審駁回 檢認有違經驗法則提上訴

苗栗縣長鍾東錦。 中央社 苗栗地檢署去年選舉偵辦大湖鄉「四合一」賄選案，連帶對苗栗縣長鍾東錦提當選無效之訴，一審法院判決駁回。檢方今天表示，判決有違背經驗法則與不備理由之處，已提上訴。

苗栗縣長鍾東錦回應表示，他尚未看到相關資料，待收到上訴書後，會再與律師討論對外說明。

去年多合一地方公職人員選舉，時任「苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競選總部」主任委員的陳姓男子，涉嫌與丘姓女子、林姓男子分別以新台幣1000元到2000元為特定人士買票，部分賄選範圍同時涉及縣長、鄉長、鄉民代表及村長選舉；檢方偵辦後起訴陳男等3人，並對鍾東錦等4名當選人提出當選無效之訴。

苗栗地院7月21日宣判一審結果，大湖鄉民代表謝見德、大湖村長傅顯榮當選無效；縣長鍾東錦部分，合議庭認為刑事賄選案中，丘姓女子行賄過程雖自發性為鍾東錦拉票，但無對價關係，判決駁回。

苗栗地檢署今天表示，針對鍾東錦當選無效案，檢方已於上週8月15日在法定期間內，提起上訴。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋指出，檢方認定此案是從縣長、鄉長、鄉民代表到村長的「包裹式賄選」，從賄選現場錄影過程可知，丘女如何交代買票對象、最後交付現金，但是法院就這樣的情節予以切割，僅認定賄選只達部分層級，違背民眾對於發放現金影響選舉構成賄選的認知與經驗法則，地檢署必須提起上訴。

莊佳瑋表示，尤其判決內容提及「各候選人賄款價額僅有500元，參以各候選人選舉之層級均不同，上開賄選是否可達賄選之目的，尚非無疑」，但就檢方立場，無論金額大小，凡涉賄選都應依法查辦起訴。

檢方也說，此案大湖聯合競選總部主委陳姓男子在交付賄款予丘女時，有請託丘女也一併支持鍾東錦，但法院判決中並未交代，是謂判決不備理由。基於維護民主、法治基本價值，淨化選風，依法提起上訴。