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偷剪電纜釀桃機航廈停電 2工人「強暴危害飛安」遭判刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

鍾姓、徐姓外包工人去年持油壓剪蓄意破壞電纜，造成桃機第二航廈大停電。記者周嘉茹／翻攝
鍾姓、徐姓外包工人去年持油壓剪蓄意破壞電纜，造成桃機第二航廈大停電。記者周嘉茹／翻攝
桃園國際機場第二航廈去年3月11日傍晚發生大停電，事後警方調查，發現為鍾姓、徐姓外包工人持油壓剪蓄意破壞電纜，企圖變賣牟利，造成航廈大停電。桃園地院今一審結果出爐，依2人涉犯民航法強暴危害飛航安全罪，分別處1年10月及1年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，去年鍾男欲竊取桃機第二航廈地下二樓貓道上的高壓電纜線，再拿去變賣還債，於同年3月11日傍晚5點至6點多，夥同徐男一同前往該處，由鍾男持電動棘輪式電纜剪爬上貓道，徐男則傳遞飼料袋給鍾男，並在槽道下把風，鍾男持電纜剪剪取電纜線。

然而鍾男在竊取過程中，因電纜剪尖刀接觸到電纜中間導體，造成短路而停電，並使電纜剪尖刀與電纜黏著，產生火花及爆炸聲響。鍾男及徐男見狀也不顧電纜是否偷成，立即逃離現場。

事後鍾男與徐男之犯行，造成南登機長廊（C區）機坪投光燈因停電事件而閃爍；C9號登機門離場班機使用的橋電因失去供電，致航機瞬間斷電；C5號登機門的長榮航空87號班機（EVA87）於執行空橋退橋作業時，因空橋失去供電，致空橋自動追平功能喪失，危害飛航安全及其設施。

法官認為，考量飛航安全與設施維護，關乎人民生命、身體及財產安全，被告鍾男、徐男先前均有數次竊盜前案經判處罪刑並執行完畢，竟仍未知所悔悟，僅因鍾男欠款為求清償，親持電纜剪剪取第二航廈電纜，被告徐男則選擇加入犯罪計畫，2人嚴重危害飛航安全及設施，犯後迄未賠償被害人任何損失，因此依強暴危害飛航安全罪，判鍾男處有期徒刑1年10月，徐姓共犯處有期徒刑1年6月。可上訴。

鍾姓、徐姓外包工人涉犯民航法強暴危害飛航安全罪，分別處1年10月及1年6月徒刑。記者周嘉茹／翻攝
鍾姓、徐姓外包工人涉犯民航法強暴危害飛航安全罪，分別處1年10月及1年6月徒刑。記者周嘉茹／翻攝

停電 桃園機場

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