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台南前議長認詐助理費 律師曝最輕結果「與高虹安差超多」

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導

新竹市長高虹安身陷詐領助理費案。 本報資料照片
新竹市長高虹安身陷詐領助理費案。 本報資料照片
台南市前議長賴美惠被控用人頭涉詐領助理費232萬多元，台南地檢署依貪汙罪嫌起訴，她認罪且繳回犯罪所得。對此，有律師分析，賴美惠自白並繳出貪汙款項，已符合貪汙治罪條例的減刑要件，審理時若讓法官認為「情堪憫恕」，甚至有機會獲判緩刑，不必入監。

曾任高雄地檢署檢察官的律師李茂增說，目前檢察官認定賴美惠涉利用職務機會詐取財物罪嫌，依貪汙治罪條例第8條第2項，犯此條在偵查中自白，並自動繳交全部所得財物者，能減輕其刑，而賴美惠皆做到，起訴書才載明建請法官「減輕其刑」。

李茂增指出，如果賴美惠到法院審理時維持認罪，讓法官認定符合貪汙第8條的減輕規定，那量刑從7年以上徒刑，減為3年半，假使法官感受到她的犯後態度相當好，可再依刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，再幫賴惠美減1次刑，屆時量刑變1年8月，就符合緩刑條件，最終有望不必入監。

先前有陸軍金門防衛指揮部軍官涉貪公發洗衣機，價值7990元，一審遭重判12年，而新竹市長高虹安被控貪助理費案，偵查時沒認罪，檢方起訴認定46萬，也建請法院「妥予量刑」；李茂增解釋，貪汙案如果犯後態度不佳，金額多寡就跟量刑無關，所以法院一旦認定高虹安案子事證明確，她又堅不認罪，即使貪汙金額46萬僅是賴美惠的5分之1，刑期恐怕7年起跳。

台南市前議長賴美惠被控用人頭涉詐領助理費232萬多元。圖／翻攝自賴美惠臉書
台南市前議長賴美惠被控用人頭涉詐領助理費232萬多元。圖／翻攝自賴美惠臉書

貪汙 賴美惠 高虹安

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