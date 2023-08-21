2020年「挺韓」被當共諜限境3年 她母親、哥哥往生想返陸奔喪

中華婦女聯合會理事長何建華被控受大陸方面指示協助抗議總統蔡英文「假博士」的活動，疑為共諜，依違反國安法限境好幾年。何女母親過世，她無法返鄉，何女哥哥日前病歿，她捲土重來，今天到台北地院遞狀聲請解禁。

何建華表示，檢察官指控她違反國安法距今已3年，因沒有積極證據，造成法官遲遲無法判決，她則一直身處限制出境中。

何女表示，在限制出境期間內，除了母親過世她無法回家奔喪，三哥何谷清本月19日也因肺葉腫瘤病逝於湖南省益陽市南縣人民醫院，想請法官准許喪假30天，好回家鄉料理家族後事。

何建華表示，2019年11月統促黨提名她為第10屆立委不分區第3順位候選人，她努力衝票，宣揚統促黨的理念，並支持國民黨提名的候選人韓國瑜，想爭取泛藍選民的政黨票。

何女說，2019年底，總統、副總統及立委選舉如火如荼逼近決戰，12月18日中華婦聯組織的一個團費7800元、五天四夜的金廈旅遊團出發，12月22日返台時，調查局台北市調查處就在機場等她，扣她違反公職人員選罷法的「帽子」，後來，再扣她違反總統副總統選罷法、違反國安法的「更大帽子」。

何建華是大陸配偶，被檢察官指控受陸方人士指示聯絡「拔蔡總部」參加抗議總統蔡英文的活動；依檢方起訴，何女除了將活動新聞稿提供給媒體人彭文正、教授賀德芬外，另收受陸方人士40萬元金援，協助蒐報台獨人士、找媒體人撰寫統戰報告，觸犯國安法發展組織罪。

法院分案審理，為確保審判，2021年2月21日裁定何建華限制出境迄今，加上偵查中限境處分，何女已滯台三年；何女曾向法院表示，母親2020年4月過世，她因案件纏身無法回大陸奔喪，感覺不孝，但向法院聲請解禁，遭法官駁回。