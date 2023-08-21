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公布「豬仔」受虐影片警示被監院糾正 雄檢：有適度公開必要

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華（左）、紀惠容（右）所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影
監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華（左）、紀惠容（右）所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影
台灣人賣到國外當「豬仔」震驚台灣，高雄地檢署發布破案新聞影片，被監察院認為未詳加確認內容，違反偵查不公開規定，還未提供被害人輔導協助措施，今對雄檢提出糾正，對於監院調查報告，雄檢表示尊重，強調新聞處理都按偵查不公開作業辦法規定，因屬社會矚目案件，有公開之必要，才適度提供影片，全案在監院調查時，均已充分說明。

全案為高雄地檢署去年8月偵辦的杜拜人蛇集團案，陳姓、蕭姓男子以高薪、免費食宿，稱只要到杜拜「打字」工作，半年收入就有百萬元，誘騙至少22人赴杜拜工作，結果卻淪為詐騙集團的打工仔，有人逃跑被抓到，就以電擊棒伺候。

檢調獲報後發動多波搜索，帶回陳男、蕭男及身兼被告的被害人共26人，粗估從去年5月至7月間，至少有50名台灣男、女被騙至杜拜。

當時檢調在查扣手機裡發現一段2分多鐘的影片，一名手持電擊棒的男子，操著大陸口音，對一名身穿白衣、頭染金髮的台灣男子凌虐，台男雙膝下跪求饒，「不要」、「不要」，還不斷傳出哀號聲。

但該男子仍不罷手，「坑我的錢嗎」、「Ｘ妳媽的Ｘ」、「我會讓你在這裡過得生不如死」、「我不會賣他，就會讓他在這裡折磨他」，多次拿電擊棒施虐，手段凶殘，檢調為提醒台灣人別誤信國外高薪陷阱，對外公布「豬仔」受虐影片警示。

後來這名遭大陸人士以電擊棒施虐的男子，經調查為另一名赴柬埔寨淘金的「豬仔」，與杜拜案無關，他之後付贖後回到台灣，主張影片讓他受到虐待，求助人權團體及監察院等多個單位。

監察院調查後，認為高雄地檢署未詳加查證破案影片的真實，落實去識別化，僅憑調查局高雄市調處說詞，發布新聞，違反偵查不公開作業辦法的規定，通過高雄地檢署糾正案。

雄檢今指出，本件新聞發布的影片，是因主辦的司法警察機關檢具新聞稿初稿，並檢附已經去識別化遭電擊影片，由地檢署決定是否適度發佈新聞。

因該案屬於「偵查不公開作業辦法」規定的社會矚目案件，有適度公開說明必要，影片已做去識別化處理，已無從特定或識別其身分，並無侵害他人權益，也未有影響該案後續偵辦，才適度提供影片給予媒體，以昭告國人，資為警惕。

詐騙集團 柬埔寨 監察院

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