台南議會前議長賴美惠涉詐領232萬助理費起訴 南檢建請減輕其刑

台南市前議長賴美惠被控涉嫌詐助理費，南檢將她提起公訴。圖／取自賴美惠臉書 台南市議會前議長賴美惠，被控找人頭當助理向議會不實請領助理費，在第一屆市議員期間涉嫌詐領232萬5200元。台南地檢署依利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴賴，由於賴美惠偵查中坦承犯行，並繳回不法所得232萬5200元，檢方建請法官減輕其刑。

南檢起訴書指出，賴美惠曾任第1、2屆市議員，她聘請陳姓弟媳負責服務處帳務，後壁區公所吳姓約聘人員吳協助處理服務處事宜。3人找吳女的胞妹及賴美惠胞妹的盧友人足當人頭助理，向議會不實請領助理費。

南檢查出，賴從2012年1月到2014年底共詐領232萬5200元，相關款項統一由陳支配，多數用來支付服務處紅白帖等花費。

南檢偵查後，今年7月底依貪污治罪條例中利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌起訴賴美惠等5人。

據了解，賴美惠原為國民黨籍，2000年總統大選時表態支持陳水扁，選後遭國民黨開除黨籍後加入民進黨。賴美惠打破原台南縣、市議會16屆的歷史紀錄，成為台南首位女性議長，也是民進黨第一位直轄市議會女議長。

賴美惠2014年角逐第2屆直轄市台南市議會議長，因泛綠議員跑票而敗給國民黨籍的李全教，連任失利。不過，李全教2016年8月30日因涉賄選案被判當選無效定讞，賴美惠再度出馬參選議長，同年10月3日以33票勝出，當選第2屆台南市議長，10月5日就任。2018年她宣布退休不再競選，交棒給她兒子李宗翰，如願由兒子選上議員。