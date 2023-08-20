比嘉義阿宏狠！ 高雄「阿杜」車禍不顧傷勢丟包網友 留她1人痛哭

嘉義「阿宏」丟包從台中南下見面的女網友，引起廣大網友憤慨，高雄也有1名杜姓男子，前天深夜約女網友外出，結果車禍後竟不顧女方傷勢，丟下機車就落跑，留下女方在場痛哭，警方循線找到丟包女網友的「阿杜」，才發現他身背12條通緝，還涉嫌酒駕，全案警詢後，今將「阿杜」移送至地檢署偵辦。

高雄一名女網友到岡山地區找杜姓網友，結果車禍後杜男卻不顧她受傷，丟包後就落跑，害得女網友呆坐原地痛哭。記者張議晨／翻攝

警方調查，杜男與女網友是透過網路遊戲認識，昨天晚間女網友與杜男約好碰面，由杜男騎機車載著女方，前天深夜11時許行經橋頭區甲樹路段時，卻與另一輛轎車發生碰撞，兩人連同機車一起摔倒在地。

沒料車禍後，杜男不顧後座女網友的傷勢，棄車後丟包女網友一人在場，自己則往附近暗巷找地方藏匿，留下受到驚嚇的女網友呆坐在地。

岡山警分局獲報後到場，警方原以為呆坐原地崩潰痛哭的女網友是機車騎士，直到一旁的目擊者還原經過，才發現機車騎士是杜男，「早在車禍後就跑走了，沒留在現場」。

到場員警掌握杜男特徵，隨即在附近擴大搜查，最後在附近巷子發現臉部及四肢受傷的杜姓男子，他全身還散發濃烈酒味，呼氣酒測值每公升達0.55毫克，酒後騎車又肇事逃逸。

警方盤查身分時，還發現杜男從3年起就遭台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、高雄等多處地檢署、法院發布通緝，是全身共背12條詐欺的詐欺要犯，全案警詢後，依公共危險等罪移送地檢署偵辦，另通緝部分，後續將解送至各地檢、法院歸案。

至於遭杜男「丟包」的女網友，傷勢無礙，因車禍受到一點驚嚇，才會見到員警痛哭。