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萬國幫大老公祭 弔唁穿「頭北厝」衣遭警舉牌驅離

中央社／ 台北20日電

現場指揮官、中山分局分局長陳金城帶隊上前，舉牌命令解散。記者李隆揆／翻攝
現場指揮官、中山分局分局長陳金城帶隊上前，舉牌命令解散。記者李隆揆／翻攝
北市萬國幫洪姓大老的告別式昨天在一殯舉行，各方人馬、近400人弔唁，警方出動60名警力維持秩序和盤查，但有些人穿著印「頭北厝」幫派名稱宮廟服裝，遭警方舉牌命令解散。

台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，洪姓幫派成員的告別式昨天中午起於台北市立第一殯儀館舉行，警方事前以「不動員、不串聯、不以幫派之名義參加」原則，先行告誡、約制，並規劃勤務加強防制治安事故發生。

同時，共出動60名警力，執行包括指揮組、盤查組、蒐證組、移辦組、特勤組等規劃任務。

警方針對告別式活動出入人員進行盤查、蒐證，自昨天中午12時起部署警力至下午3時結束公祭，共計盤查365人。

因應組織犯罪防制條例部分條文修正案公布實施，中山分局說，事前已報請台北地檢署檢察官指揮，若現場遇有違法行為，就依法執行舉牌命令解散。

據了解，公祭期間有本土角頭團體於警方盤查進入公祭會場後，刻意換穿印有「頭北厝」幫派名稱的宮廟服裝，警方認為觸犯組織犯罪條例修正法。

中山分局分局長陳金城現場予以告誡制止，部分人員現場更換其他服裝，但後來發現仍有少數人穿著上述服飾，陳金城隨即於昨天下午2時12分第1次舉牌命令解散，相關團體成員立即解散並離開現場。

法務部擬具「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」陳報行政院審查，經行政院於去年12月16日函請立法院審議，立法院於今年5月上旬三讀通過。

修正新法重點之一包括，增訂以言語、舉動、文字或其他方法明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散之行為處罰，最重可處有期徒刑3年，得併科新台幣300萬元以下罰金。

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