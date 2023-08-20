不滿被開單持刀與警方對峙 男子判拘役59天

李姓男子去年11月間在台北市公園路、許昌街口違規穿越馬路，遭員警開單舉發，李男拿出水果刀與員警對峙後遭壓制送辦。台北地方法院判處李男拘役59天，可易科罰金。

檢警調查，48歲的李男去年11月18日下午5時許行經公園路與許昌街口，未依號誌指示穿越車道，余姓員警見狀上前開單舉發，李男自隨身紙袋中抽出1把水果刀揮舞，與員警對峙。

員警拔槍要求李男放下水果刀，李男反嗆「開啊，你以為我會怕你」。員警以無線電通知警力支援，並持續向李男喊話，但李男仍不為所動，支援警力到場後，將李男壓制，有員警因此右手中指擦挫傷。警方依妨害公務罪送辦。

李男於偵訊時坦承被員警開單時取出水果刀，但矢口否認有何妨害公務犯行，他辯稱，警員先拔槍對著他，他才會拿刀出來，他認為對方是假冒的交通警察。

台北地方法院勘驗警方密錄器後，認定李男犯行明確，審酌李男以強暴脅迫手段妨害公務，破壞國家法紀尊嚴，對於員警依法執行職務的威信、尊嚴造成負面影響，且造成員警受傷，判處拘役59天，得易科罰金。全案可上訴。