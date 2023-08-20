快訊

現金不流行了？ 細看台灣三大貪官案 收賄手法如今更進化

柯文哲力挺高虹安 「一人毀全黨」焦慮在民眾黨內蔓延

李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

不滿被開單持刀與警方對峙 男子判拘役59天

中央社／ 台北20日電

李姓男子去年11月間在台北市公園路、許昌街口違規穿越馬路，遭員警開單舉發，李男拿出水果刀與員警對峙後遭壓制送辦。台北地方法院判處李男拘役59天，可易科罰金。

檢警調查，48歲的李男去年11月18日下午5時許行經公園路與許昌街口，未依號誌指示穿越車道，余姓員警見狀上前開單舉發，李男自隨身紙袋中抽出1把水果刀揮舞，與員警對峙。

員警拔槍要求李男放下水果刀，李男反嗆「開啊，你以為我會怕你」。員警以無線電通知警力支援，並持續向李男喊話，但李男仍不為所動，支援警力到場後，將李男壓制，有員警因此右手中指擦挫傷。警方依妨害公務罪送辦。

李男於偵訊時坦承被員警開單時取出水果刀，但矢口否認有何妨害公務犯行，他辯稱，警員先拔槍對著他，他才會拿刀出來，他認為對方是假冒的交通警察。

台北地方法院勘驗警方密錄器後，認定李男犯行明確，審酌李男以強暴脅迫手段妨害公務，破壞國家法紀尊嚴，對於員警依法執行職務的威信、尊嚴造成負面影響，且造成員警受傷，判處拘役59天，得易科罰金。全案可上訴。

妨害公務 電通

延伸閱讀

土地糾紛男連2日公然侮辱女鄰居「妳吃重鹹！」 判拘役20天

蝦皮賣CHANEL、LV、GUCCI飾品 女賣仿冒品遭判拘役40天

唐吉訶德企鵝變身《我推的孩子》女主角！網友笑翻：水果刀在哪裡？

影／上班路上見父遭毆…兒心急拿水果刀助陣 被依殺人未遂送辦

相關新聞

老董遺產「不想留給兒女」 死前送4658萬給伴他10年看護

高雄游姓傳產老董請朱姓女子當看護，更與朱女譜出黃昏戀，2017年時游男癌末住院，朱女將他名下18筆定存單解約，將4658...

萬國幫大老公祭 弔唁穿「頭北厝」衣遭警舉牌驅離

台北市萬國幫洪姓大老的告別式昨天在一殯舉行，各方人馬、近400人弔唁，警方出動60名警力維持秩序和盤查，但有些人穿著印「...

高雄男無照騎車違規還酒駕 一吹超標瞎扯吃鹹酥雞害的

吳姓男子前晚騎機車行經高雄鳳山區新甲路，因右轉未打方向燈，被巡邏警網攔查，警方發現他無照騎車、身上還飄散酒味，施以酒測，...

網路炫耀中獎照卻遭盜領 冒領男子依詐欺罪判刑

卓姓男子發現有網友在社群媒體PO中獎照片分享中獎喜悅，卓男認為有機可趁，搜尋到4張中獎照片後涉嫌利用兌獎APP掃描QR ...

新聞眼／前瞻又爆弊案 還有多少張之明

蔡政府上台後積極推動前瞻計畫及綠電，兩者都補列了天價預算，但除了陸續引發補助不公、四處圈地的爭議外，如今更是弊端頻傳，變...

營建署高官涉賄案／立委助理白手套 張騰龍想轉汙點證人

調查局偵辦營建署組長張之明收賄案，辦案人員在立委鄭天財助理張騰龍辦公室搜出八百萬元鉅款，張騰龍在羈押一個月後態度軟化，坦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦