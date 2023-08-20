高雄男無照騎車違規還酒駕 一吹超標瞎扯吃鹹酥雞害的

吳姓男子前晚騎機車行經高雄鳳山區新甲路，因右轉未打方向燈，被巡邏警網攔查，警方發現他無照騎車、身上還飄散酒味，施以酒測，結果超過每公升0.37毫克，吳見酒測超標瞎扯吃鹹酥雞害的還求情，警方未理會，直接將他上銬送辦。

高雄吳姓男子無照騎車右轉未打方向燈，被巡邏警網攔查，警方聞到他身上有酒味，酒測超標，吳卻瞎扯吃鹹酥雞害的，警方未理會將他上銬送辦。。記者石秀華／翻攝

鳳山警分局新甲派出所員警前晚7時許巡邏行經新富路，見吳姓男子（60歲）騎機車右轉未打方向燈，趨前攔查。

警方盤查吳男身分，發現他無照騎車，還滿嘴酒味，吳只告知權利後，對吳施以酒測，結果酒測值超過每公升0.37毫克，吳見酒測超標，還瞎扯剛在家有吃鹹酥雞，警方指鹹酥雞和酒駕不一樣，吳求情，警方未予理會，直接將他上銬。

吳男被帶回派出所後，才坦承中午在家有喝提神飲料，晚上外出幫家人買牛奶，想說只是短短一段路，才無照騎車，警詢後被依公共危險罪嫌移送偵辦。

警方另依違反道路交通管理條例第42條，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，開出可處1200元以上3600元以下罰鍰的罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康