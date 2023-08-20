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影／越南移工台中酒駕騎車 遇警開溜釀車禍仍落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓移工在今天7時許，喝酒後騎機車行經北屯區時，被警方發現騎車不穩欲攔查，但阮加速逃逸，還違規迴轉，途中與另輛機車碰撞，造成馬姓婦人受傷，警方跟隨在後，發現車禍後，上前徒步抓人，發現阮酒精濃度超標，依公共危險罪送辦。

第五警分局文昌所林姓警員，今天清晨執行取締酒駕勤務，在北屯區文心路、熱河路，發現越南籍阮姓移工（28歲）騎機車不穩，欲前往攔查，但阮欲攔查不停，加速逃逸，警方在後方跟隨，阮行文心、興安路時，阮闖紅燈，欲違規迴轉，與另輛騎機車的馬姓女子（52歲）碰撞。

阮與馬女都因車禍有輕微擦挫傷，阮男在發生車禍後，還欲徒步逃逸，警方下車後，也徒步追上抓人壓制。

經查，阮男的酒精濃度達每公升0.7毫克，已涉犯公共危險罪，警詢後依法移送台中地檢署偵辦。

第五警分局提醒，民眾開車不喝酒，若有酒駕情事必定嚴加取締送辦，以維護民眾的用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南籍阮姓移工在今天清晨酒駕行經北屯區，欲到警方攔查逃逸，途中與另輛機車碰撞落網。圖／讀者提供
越南籍阮姓移工在今天清晨酒駕行經北屯區，欲到警方攔查逃逸，途中與另輛機車碰撞落網。圖／讀者提供
越南籍阮姓移工在今天清晨酒駕行經北屯區，欲到警方攔查逃逸，途中與另輛機車碰撞落網。圖／讀者提供
越南籍阮姓移工在今天清晨酒駕行經北屯區，欲到警方攔查逃逸，途中與另輛機車碰撞落網。圖／讀者提供

酒駕 車禍

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