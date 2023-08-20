網路炫耀中獎照卻遭盜領 冒領男子依詐欺罪判刑

男子涉嫌利用兌獎APP冒領網友統一發票獎金。圖為示意圖，與本案無關。記者李宗祐／攝影 卓姓男子發現有網友在社群媒體PO中獎照片分享中獎喜悅，卓男認為有機可趁，搜尋到4張中獎照片後涉嫌利用兌獎APP掃描QR CODE，獎金自動轉至友人陳女帳戶內共800元，2人朋分花用。案經檢調循線查獲，嘉義地方法院依詐欺罪判卓男應執行5月，得易科罰金。陳女犯洗錢罪應執行3月，併科罰金5千元。

年約34歲卓男2021年4月間於手機下載統一發票兌獎應用程式，再綁定友人陳女的銀行帳戶作為自動領獎帳戶，卓男於網路社群媒體隨機搜尋，果然有潘姓、謝姓網友各1張、巫姓網友2張中獎照片喜孜孜向網友炫耀，卓男認為有機可趁，將照片下載後涉嫌利用統一發票兌獎APP掃描發票上的QR CODE，順利將獎金轉至陳女帳戶內共800元，2人朋分花用。實際中獎人持發票兌獎時發現獎金已被領走，向國稅局反應，經檢調查獲，檢方依法提起公訴。

法官審酌，卓男不思以己力賺取財物，為圖小利，竟利用兌獎APP不需持有實體發票可進行兌獎的漏洞，與共犯陳女一同對財政部施詐，使財政部陷於錯誤而匯入中獎金額，犯後坦承犯行，態度尚可，實際詐得的犯罪所得僅各400元，尚未返還予國家，兼衡其前科素行，品行不佳等情狀。

判處卓男犯共同犯詐欺取財罪，共3罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金，可上訴。陳女犯洗錢罪，共3罪，各處有期徒刑2月、併科罰金3千元。應執行有期徒刑3月，併科罰金5千元，得易服勞役。

國稅局呼籲民眾，不要將中獎發票隨意拍照上傳到網路上，以防被盜；而盜領別人的發票獎金，不僅錢要被追回，還得依詐欺罪被移送法辦。