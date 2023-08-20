營建署高官涉賄案／立委助理白手套 張騰龍想轉汙點證人

調查局偵辦營建署組長張之明收賄案，辦案人員在立委鄭天財助理張騰龍辦公室搜出八百萬元鉅款，張騰龍在羈押一個月後態度軟化，坦承自己是張之明的白手套，共收受廠商四千萬至五千萬元居間行賄，被扣押的八百萬元中，有四百萬是要給張的錢，其餘四百萬是朋友間「借貸」，張騰龍認罪自白後，爭取轉汙點證人減輕其刑。

全案緣起於桃園市調查處接獲檢舉，指雲林縣斗六市「漁電共生」光電案有官員涉貪，意外發現張之明在審核道路工程品質改善計畫、營建署發包的ＢＩＭ標案中，以包養小三與收賄護航業者，指導廠商撰寫前瞻預算標案計畫書，協助核撥五點九億元給斗六市公所，再由配合廠商得標。

檢方上月搜索聲押張之明、張騰龍、宸暘公司負責人江俊昇、信創工程公司負責人陳登來四人；法院裁准張之明、張騰龍羈押，陳登來三百萬元交保、江俊昇七十萬元交保；檢方對陳登來提抗告，高院發回地院重開羈押庭，法官裁准收押禁見。

檢調追出，張騰龍是力大生技國際創辦人，公司在台北市士林劍潭，這裡也是業者轉交賄款的關鍵處所。辦案人員掌握，陳登來有次背著黑色運動包，裡面裝五百萬現金，走進張騰龍辦公室交付賄款，調查局搜索時，在張騰龍辦公室找到八百萬元現金。

陳登來收押後，坦承四百萬是雲林道路工程品質改善計畫的「謝金」，檢調另查出，張之明護航的通過計畫不只雲林，還有彰化、嘉義道路工程，每件審核案查均有業者交付賄款。

據了解，有別於張之明，張騰龍只喜歡錢，每次行賄要抽一成「活動費」，他大都與張之明約在力大生技辦公室交款，張之明有時也會開車去張騰龍家樓下，兩人相約在車上交款。