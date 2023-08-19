超大膽！北部合法土資場幹非法事 一路向南亂倒「環保沙」

純樸的雲林縣沿海鄉鎮最近總出現幾輛陌生砂石車，當地居民觀察並非新工程動工的車輛報警處理，北港警分局獲報以車追人，持續追查發現竟是傾倒廢土集團勾結合法土資場，將大批土木、營建廢棄建築混合物等載到彰雲嘉地區傾倒，涉案10人16日移送法辦，其中5人羈押禁見。

據報案人指稱，水林鄉產業道路最近頻有陌生大型車輛進出，車上還載滿疑似廢土的土方，警方、縣府環保局稽查人員等趕往現場，果然逮到3輛砂石車正要開往不詳地點傾倒，其中2輛車是來自北部。

檢方成立專案小組偵辦，經查發現，北部一個非法傾倒廢土集團以「合法掩護非法」方式，透過具合法廢棄物清除許可的運輸車隊，涉嫌從台61線一路從北南下到彰雲嘉地區偷倒，廢棄物來源則是合法營建混合物再利用機構（土資場）。

專案小組往北追查並至台北北投的土資場、辦公處所搜索，發現業者將俗稱肉鬆、肉脯、花土等破碎後呈砂狀的廢棄物，美化成「環保沙」，運送至地廣人稀的彰雲嘉沿海等地亂倒，實際上是以精細手法在農地上回填這些含有廢塑膠、廢玻璃、廢磁磚等土木及營建廢棄建築混合物成分的廢棄物。

警方查扣3部土資場內帳及監視器主機，5部電腦主機與現金12萬5000元等證物，也清查該合法土資場的販賣聯單、繞場等偽造不實聯單，及雇用失聯移工、漏開發票等違法行為，初估至少獲取上千萬元的暴利；全案包括司機、車隊負責人、建材行負責人、土資場負責人及班長共10人涉案，其中5人經雲林地方法院裁定羈押，其餘交保。