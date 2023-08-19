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慈善物資都要貪！台中公務員開假發票詐9萬 下場慘了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中市和平區公所曹姓課長利用發放慈善物資機會，明知公所不會另聘貨運載送，卻找經營電器行的陳姓友人開假發票，以「運費」為由前後詐得9萬多元，曝光後曹坦承又翻供否認，但陳坦言「基於交情才幫他核銷」，檢方偵結依12個貪汙既遂、1個未遂罪嫌起訴曹。

檢、廉調查，曹男於2014年3月至2017年12月擔任和平區公所民政課長，他明知公所收到各慈善團體捐贈的物資，是由各單位在公所前發放，若有少數民眾因偏遠、其他因素無法來領，則有公所交由里幹事代發，並無僱請貨運司機運送的必要。

但曹男卻為圖自己不法所有，利用職務上機會找來經營電器行的陳姓友人，請他開立日期、品名及金額均不實的發票，假借有多次載運慈善物資給民眾而花費的運費，以此不實核銷。

曹、陳開立的假發票各以運送白米、肉粽、救濟物資，或沙發及輪椅等，每趟報金額介於3500元至9450元不等，前面12筆依序依序向上核銷竟然也都沒人發現，一共詐得9萬350元。

後來2人核銷第13筆帳目時，因區公所秘書批示由清潔隊載運，行政課、主計承辦人審核發現有異未予以核銷，循線追查後才曝光。

曹男在廉政署詢問時先是全部坦承犯罪，表示以營業稅5%向陳男買發票，後來翻供否認，辯稱每次都有雇用電器行載運物資，只有交付發票給對方核銷；電器行陳姓負責人則坦言，不曾替公所載運物資，基於多年交情才答應曹幫核銷發票，拿到錢扣除5%稅，剩下的都給曹，本身無獲利。

和平區公所也證稱，救濟物資是民眾親自來領，無法到場者由里幹事送至各里辦公室，公所不會支付運費，另有相關核銷紀錄可佐。

檢方偵結依12個貪汙治罪利用職務上之機會詐取財物既遂、1個未遂，一共13罪起訴曹，另依商業會計法起訴陳。

和平區公所。圖／報系資料照
和平區公所。圖／報系資料照

發票 貪汙 台中市 公務員

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