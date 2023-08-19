她接女兒下課遺失40萬 7旬婦貪心「拾金暗槓」被法辦

陳姓女子下午騎機車到高雄達仁街接補習班下課的女兒，放在踏板上裝有40萬的手提包掉落未發覺，返家發現重回原地尋找未果，焦急報警；警方調監視器追查，1小時後查出路過的76歲康姓老婦「拾金」暗槓，40萬物歸原主，另依侵占罪嫌將老婦送辦。

警方指出，陳姓女子（48歲）16日晚間9時許，慌張地跑進新興警分局中正三路派出所，詢問員警有無民眾撿獲一個黑色包包送交派出所，員警查詢無登記記錄，安撫陳女詢問遺失包包過程。

高雄陳姓女子騎機車接從補習班下課的女兒，裝有40萬現金的包包從機車掉落，卻渾然未覺，騎車離去。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓女子騎機車接從補習班下課的女兒，裝有40萬現金的包包從機車掉落，卻渾然未覺，騎車離去。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓女子騎機車接從補習班下課的女兒，裝有40萬現金的包包從機車掉落，康姓老婦人騎機車路過「拾金」暗槓。記者石秀華／翻攝

陳女告知的黑色提包內裝有40萬現金，是提供友人應急周轉的借款，當時騎車去達仁街接從補習班下課的女兒，可能包包不小心掉落未發現，返家後發現折返現場包包已不見蹤影。

警方調閱監視器追查，發現陳女接女兒上車時，包包從機車掉落，卻渾然未覺，不久後，一名婦人騎車路過撿起黑色包包，發現內有大量現金，將包包占為己有騎車離去。

警方以車追人，1小時後查出是康姓老婦人（76歲）將被害人的包包帶返家，通知康婦到案，康坦承因一時貪念觸法；警方將遺失的40萬元物歸原主，讓陳女喜出外望，頻向警方致謝，康在警詢後被依侵占罪函送偵辦。

高雄陳姓女子騎機車接女兒下課，遺失裝有40萬現金的包包，康姓老婦人騎機車路過「拾金」暗槓，警方查出後將錢物歸原主。記者石秀華／翻攝