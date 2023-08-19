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工人酒後車停路上昏睡 驚醒反踩油門逃逸致警跌倒受傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

康姓工人去年11月16日酒後轎車停在台南安南區路上睡著了，兩警見他車窗未關，未熄火且排檔在D檔，在駕駛座上仰睡有酒味，員警為確保安全開車門改打P檔，他驚醒與員警拉扯，踩油門駛離，致員警跌倒在地受傷，另員警已坐上駕駛座旁，勸他才停車。康男犯妨害公務罪處6月。

檢警調查，當天清晨5時許，康駕車未熄火停止在道路上，因精神不濟睡著。市警三分局據報後，兩名陳姓員警前往現場處理。員警到場後上前盤查，見駕駛座旁窗戶未關，排檔為D檔且未熄火，康則坐在駕駛座仰睡，車內有酒味。

員警為確保安全，先行打開車門將車輛排檔改至P檔，欲將車子熄火之際，康驚醒與員警發生拉扯。康因擔心酒後駕車被抓，立即踩下油門駛離現場，致員警跌倒在地，右膝部、右手肘及左膝部擦挫傷。

康駕車逃離之際，另名員警已由駕駛座旁上車，經員警勸說才停靠在路邊，當場被逮捕，經吐氣測得酒精濃度為每公升0.1毫克。　

台南地院審酌，康於員警依法執行職務時，無視員警所表徵的公權力，以及員警生命、身體安危，竟駕車逃逸而妨害員警執行公務，並使員警跌倒受傷，很不應該。又考量他犯後坦承犯行態度等一切情狀，認康犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處6月，可易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台南地院審酌，康男於員警依法執行職務時，無視公權力及員警生命、身體安危，竟駕車逃逸，並使員警跌倒受傷，認他妨害公務處6月，可易科罰金。圖／本報資料照
台南地院審酌，康男於員警依法執行職務時，無視公權力及員警生命、身體安危，竟駕車逃逸，並使員警跌倒受傷，認他妨害公務處6月，可易科罰金。圖／本報資料照

妨害公務 酒駕

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