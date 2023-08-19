獨／新北資收車擦撞想保險理賠 司機酒測竟0.81連工作都可能丟了

新北市清潔隊資收車日前行經土城區金城路三段時與民眾車輛發生擦撞，車主當場出來要求賠償3萬元，資收車司機則欲保險理賠叫來警察，結果一測資收車司機酒測值達每公升0.8毫克，不僅公家85萬買來的車被扣牌兩年無法上路、司機也依公共危險送辦，並被環保局記大過，之後若受有期徒刑以上宣告、未緩刑或易科罰金則將面臨解僱。

上月底新北市土城區清潔隊資收車出勤收取家具等大型廢棄物，資收車司機在金城路三段巷道因會車而倒車，不慎擦撞停放路旁轎車，轎車車主聞聲趕到，並要求司機賠償3萬元，不過司機表示車輛有保險理賠，因此報案叫來警察。

而警察因規定對資收車司機酒測時，發現酒精濃度竟達0.81，司機雖然辯稱是前一天晚上喝高粱約200CC，但酒駕肇事屬實，筆錄後依公共危險罪送辦。環保局則立即給予記大過處理。

而酒駕新規上路後，酒駕超標肇事將對車輛扣牌兩年，公家採購的85萬元資收車因此無法上路。

新北市環保局對此表示，資收車司機自述當天並無喝酒，駕駛除刑事責任外並依規定記大過，若後續受有期徒刑確定且未緩刑或易科罰金，則將予以解僱。遭扣牌車輛將支援場內分類作業。後續加強宣導及增加酒測頻率，並持續不定期查核遏止酒駕情況再發生。 新北市清潔隊資收車肇事，駕駛酒測值達0.8，民膏85萬買來的資收車被扣牌兩年無法上路。示意圖非案發車輛。圖／新北市環保局提供

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