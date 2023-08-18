快訊

終於敲定！郭台銘將出席820大遊行 侯友宜、柯文哲也到場

好市多又出包！這款大蒜調味粉檢出殘留農藥

景氣近八年最慘！主計總處下修GDP至1.61%

律師界「神鬼女會計」持續犯罪8年 曾1年侵占高達983萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前會計李雪琴，利用處理財務機會侵占公款，刑事依業務侵占罪判刑4年，律師公會提損害賠償訴訟，台北地院審理，李女無多爭執，法官今天判她應賠償5591萬元。可上訴。

李雪琴利用存提款、付款機會，2020年侵占640萬元，2019年侵占689萬元，2018年侵占671萬元，2017年侵占785萬元，2016年侵占765萬元，2015年侵占983萬元，2014年侵占855萬元，2013年侵占708萬元，她除了在弊案爆發後返還2020年度的侵占款640萬元，其餘款項均未交待下落。

判決書指出，李雪琴已於刑事審判中自白，由法官認定業務侵占事證明確，因此，她侵占的事實足以認定。

審判時，李雪琴一度稱由律師公會提出的鑑識會計報告數字重複列算，不過，法官審理認為，李女並沒有說明重複計算所指為何，也未提出重複計算的具體事證，不採信她的抗辯。

判決說，李雪琴2013年到2019年所的侵占款項，造成台北律師公會的損失，律師公會向李女請求返還款項，應予准許。

李雪琴利用處理公款的機會，趁公會年度理監事改選、新任理監事不熟悉業務的空檔侵吞款項，2020年台北律師公會改選，新任理監事查帳後揭發李女犯行，公會向檢方提起刑事告訴，檢察官起訴李女。

刑事審判時，李雪琴認罪，聲稱是在幫忙公會轉帳的時候，每次將約40、50萬元的錢剋扣下來，侵占得來的款項多用於家用、繳交貸款，因貸款利滾利才累積龐大債務。

被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前會計李雪琴曾經一年侵占公款983萬元。示意圖／聯合報系資料照
被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前會計李雪琴曾經一年侵占公款983萬元。示意圖／聯合報系資料照

侵占 律師 理財 會計師

延伸閱讀

失聯17年 南投警DNA採樣比對 助埔里湯男家屬尋親歸根

台北律師公會「神鬼女會計」侵占公款 判賠5591萬元

刑事局科技犯罪防制、鑑識中心法制化 李昌鈺：一定要跟上時代

國民法官審案台中有10件 市警局找檢察官講習交流經驗

相關新聞

台北律師公會「神鬼女會計」侵占公款 判賠5591萬元

被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前女會計李雪琴，利用處理財務機會侵占6000萬元公款，去年11月29日依業務侵占...

律師界「神鬼女會計」持續犯罪8年 曾1年侵占高達983萬

被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前會計李雪琴，利用處理財務機會侵占公款，刑事依業務侵占罪判刑4年，律師公會提損害...

女子挺身指控乩童假借神意涉性侵 希望法官勿縱容性侵犯

在嘉義縣番路鄉知名寺廟擔任常務委員兼乩童的69歲江姓男子，被控假藉神明旨意，並宣稱有醫療、修行及加持等能力，自2017年...

虛設公司3年開近6萬張發票…爽A國庫逾1500萬元 8共犯判決出爐

彰化地檢署2019年查獲虛設加水站「假消費，真中獎」統一發票獎金詐領集團，在3年內開出近6萬張假交易發票爽A國庫約160...

私吞64箱軍罐頭…馬祖岸巡軍士官遭起訴 被羈押2人已停職

士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，今偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴...

盜圖修改別人自拍照標註破麻 她辯創作被法官打臉判刑6月

彰化縣洪姓女子與謝姓女子是手機K歌APP軟體的歌友，洪姓不滿謝女態度冷淡，在歌友軟體創建帳號並暱稱「破麻」、「缺男人陪睡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦