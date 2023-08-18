律師界「神鬼女會計」持續犯罪8年 曾1年侵占高達983萬

被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前會計李雪琴，利用處理財務機會侵占公款，刑事依業務侵占罪判刑4年，律師公會提損害賠償訴訟，台北地院審理，李女無多爭執，法官今天判她應賠償5591萬元。可上訴。

李雪琴利用存提款、付款機會，2020年侵占640萬元，2019年侵占689萬元，2018年侵占671萬元，2017年侵占785萬元，2016年侵占765萬元，2015年侵占983萬元，2014年侵占855萬元，2013年侵占708萬元，她除了在弊案爆發後返還2020年度的侵占款640萬元，其餘款項均未交待下落。

判決書指出，李雪琴已於刑事審判中自白，由法官認定業務侵占事證明確，因此，她侵占的事實足以認定。

審判時，李雪琴一度稱由律師公會提出的鑑識會計報告數字重複列算，不過，法官審理認為，李女並沒有說明重複計算所指為何，也未提出重複計算的具體事證，不採信她的抗辯。

判決說，李雪琴2013年到2019年所的侵占款項，造成台北律師公會的損失，律師公會向李女請求返還款項，應予准許。

李雪琴利用處理公款的機會，趁公會年度理監事改選、新任理監事不熟悉業務的空檔侵吞款項，2020年台北律師公會改選，新任理監事查帳後揭發李女犯行，公會向檢方提起刑事告訴，檢察官起訴李女。

刑事審判時，李雪琴認罪，聲稱是在幫忙公會轉帳的時候，每次將約40、50萬元的錢剋扣下來，侵占得來的款項多用於家用、繳交貸款，因貸款利滾利才累積龐大債務。