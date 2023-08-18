快訊

烏克蘭反攻十周傷亡慘重 前美軍坦言：對抗的俄軍部隊「非常專業」

家有癱瘓母又背債…中科院博士以為去星國當翻譯 卻被拐至緬甸做詐騙

接連出包！大蒜調味粉也檢出致癌物環氧乙烷 好市多回應了

9歲童被狠甩巴掌、長期體罰 國小師辯「學生說謊」判賠10萬元定讞

中央社／ 高雄18日電

高雄李姓國小安親班老師遭學生家長指控不當體罰，提告求償50萬元，一審判賠10萬元，李女上訴抗辯學生說謊，但二審審酌其審理時已自承曾打巴掌，因此駁回上訴，全案定讞。

一審高雄地方法院簡易庭判李女須賠新台幣10萬元，李女上訴抗辯，反控學生誣告並公然說謊敲詐。但二審法官發現，李女審理時已自承至少徒手打學生2次耳光。

法官認為，依照教師法及教育部頒布「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，揭示老師雖具有輔導或管教學生，導引其適性發展，並培養其健全人格義務，但管教學生時仍不得體罰，李女所為已違反保護學生法律規定。

此外，參照高雄市政府社會局暴力及性侵害防治中心個案調查處理報告，發現男童已有情緒低落情形，據此可認定男童僅9歲，卻受精神上痛苦情節嚴重，一審判決並無不當，駁回李女上訴，全案定讞。

判決指出，高雄一名9歲男童民國109年間參加就讀國小主辦的課後安親班，但同年9月至12間卻多次遭李女長期體罰和打耳光，導致男童對前往安親班產生抗拒心理及精神傷害。

男童家長獲悉後，氣得對李女提告求償精神撫慰金等共50萬元，並通報市府社會局，對李女進行裁罰。

高雄李姓國小安親班老師遭學生家長指控不當體罰。情境示意圖。圖／Ingimage
高雄李姓國小安親班老師遭學生家長指控不當體罰。情境示意圖。圖／Ingimage

安親班 提告 小學 高雄市 教育部

延伸閱讀

台北律師公會「神鬼女會計」侵占公款 判賠5591萬元

軍人彰化酒駕撞翻賓士摔水溝 害死同車友上訴獲輕判3年6月

WTO裁定對美加徵關稅違規 陸商務部擬提上訴

人妻傳「想念希望黎明不要來的纏綿」簡訊 他偷吃判賠20萬

相關新聞

9歲童被狠甩巴掌、長期體罰 國小師辯「學生說謊」判賠10萬元定讞

高雄李姓國小安親班老師遭學生家長指控不當體罰，提告求償50萬元，一審判賠10萬元，李女上訴抗辯學生說謊，但二審審酌其審理...

海巡中校吞64箱罐頭7人遭訴 在押2人各15萬具保停押

檢廉偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部副食罐頭案，今偵結依貪汙治罪條例等起訴，在押的林姓中校、張姓上士...

律師界「神鬼女會計」持續犯罪8年 曾1年侵占高達983萬

被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前會計李雪琴，利用處理財務機會侵占公款，刑事依業務侵占罪判刑4年，律師公會提損害...

女子挺身指控乩童假借神意涉性侵 希望法官勿縱容性侵犯

在嘉義縣番路鄉知名寺廟擔任常務委員兼乩童的69歲江姓男子，被控假藉神明旨意，並宣稱有醫療、修行及加持等能力，自2017年...

虛設公司3年開近6萬張發票…爽A國庫逾1500萬元 8共犯判決出爐

彰化地檢署2019年查獲虛設加水站「假消費，真中獎」統一發票獎金詐領集團，在3年內開出近6萬張假交易發票爽A國庫約160...

私吞64箱軍罐頭…馬祖岸巡軍士官遭起訴 被羈押2人已停職

士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，今偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦