9歲童被狠甩巴掌、長期體罰 國小師辯「學生說謊」判賠10萬元定讞

高雄李姓國小安親班老師遭學生家長指控不當體罰，提告求償50萬元，一審判賠10萬元，李女上訴抗辯學生說謊，但二審審酌其審理時已自承曾打巴掌，因此駁回上訴，全案定讞。

一審高雄地方法院簡易庭判李女須賠新台幣10萬元，李女上訴抗辯，反控學生誣告並公然說謊敲詐。但二審法官發現，李女審理時已自承至少徒手打學生2次耳光。

法官認為，依照教師法及教育部頒布「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，揭示老師雖具有輔導或管教學生，導引其適性發展，並培養其健全人格義務，但管教學生時仍不得體罰，李女所為已違反保護學生法律規定。

此外，參照高雄市政府社會局暴力及性侵害防治中心個案調查處理報告，發現男童已有情緒低落情形，據此可認定男童僅9歲，卻受精神上痛苦情節嚴重，一審判決並無不當，駁回李女上訴，全案定讞。

判決指出，高雄一名9歲男童民國109年間參加就讀國小主辦的課後安親班，但同年9月至12間卻多次遭李女長期體罰和打耳光，導致男童對前往安親班產生抗拒心理及精神傷害。

男童家長獲悉後，氣得對李女提告求償精神撫慰金等共50萬元，並通報市府社會局，對李女進行裁罰。