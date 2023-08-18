女子挺身指控乩童假借神意涉性侵 希望法官勿縱容性侵犯

在嘉義縣番路鄉知名寺廟擔任常務委員兼乩童的69歲江姓男子，被控假藉神明旨意，並宣稱有醫療、修行及加持等能力，自2017年起，分別在廟內及摩鐵等處猥褻5名女信徒，檢方依犯強制猥褻罪嫌提起公訴。日前開庭審理，當中被害女子「小櫻」認為江男沒有悔意，今天憤而投訴媒體，希望法官從重量刑，也對方廟方置身事外態度不滿。

「小櫻」表示，去年1月間，因哥哥胃癌到廟宇，江男主動邀她帶著哥哥衣物到三寶佛祖殿內參拜，對佛祖聲稱「菩薩我幫祢找到義女了」，並發出不明語意聲音，稱「你有婦科問題」，不顧她抗拒，涉嫌強行手伸入褲內撫摸私處。

去年3月間江男聯絡另名女子來寺廟修行，聲稱碰觸腰部要對其胃部加持，卻趁勢往下涉嫌撫摸觸及私處，稱「是處女才配得上讓我碰」。事後「小櫻」2人不甘受辱報警，並透過網路聯繫上其他被害人。

警方續查出，2017年2月，江男向被害女子稱說「子宮不好要運氣一下」，涉嫌伸手至女子內褲撫摸，同年7月載往汽車旅館以運氣為由，涉嫌強行脫衣與女子裸體共浴、拉上床裸抱強吻。

2020年7月向另名女子佯稱「如果不跟男友斷乾淨，就要在你身上畫符」、「是觀音菩薩旨意」云云，隨即拉下女子外褲，涉嫌碰觸女子私處。

2022年5月7日下午見有名女子隻身前來參拜，稱說「我看你有不好的因果，要地藏王菩薩化解」，帶往後山停車場，利用四下無人之際，涉嫌強抱女子並強親及舌吻多次。

雖然江男否認，但被害女子指證歷歷，檢方依強制猥褻等罪嫌將江男提起公訴，建請從重量刑。

「小櫻」表示，她們5名被害人互相取得聯絡，本月10日開庭前嘗試和解，江男委任律師表示，江男沒有工作、經濟狀況不佳等為由，願每人以10萬元和解；據悉江男在廟旁不但有店面也有房產生活優渥，反觀事發後她飽受煎熬到身心科就診要服用安眠藥才能入眠，又看江男不在乎態度根本沒有悔意，當場拒絕和解。

開庭時，江男一反常態，全部坦承犯行，「小櫻」懷疑和解只是做做樣子，這些作為只是為了博取減刑。開庭後也聽到番路鄉親批評江男的惡行已有前例，每次都以金錢補償逃過法律制裁。因此她才挺身而出找媒體指控。

她表示，江男擔任廟方常務委員，將她帶到只有廟方人員才能進入的三寶殿內性侵，事情發生後，廟方只是發表簡單聲明事不關己態度令人心寒。

去年5月廟方聲明：本寺並無神明代言人之職司，事件者不當之言行舉止，純屬個人行為，本寺靜待司法調查、法院判決，管理委員會亦已要求事件者，期間內不得過問寺務及參與廟務；管理委員會坦然面對此事，全面配合司法調查，不會隱匿及逃避，盼司法讓真相得以大白，本會方能再為後續處置。

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