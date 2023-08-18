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虛設公司3年開近6萬張發票…爽A國庫逾1500萬元 8共犯判決出爐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化地檢署2019年查獲虛設加水站「假消費，真中獎」統一發票獎金詐領集團，在3年內開出近6萬張假交易發票爽A國庫約1600萬元獎金，彰化地方法院審理終結，依違反組織犯罪防防制條例，判處張姓等7名共犯1年6月至2年有期徒刑，提供義務勞動120小時至240小時，及接受法治教育2場次，卓姓共犯判處1年1月有期刑徒。可上訴。

中區國稅局2019年間接獲超商檢舉，常有特定人不定時持多張中獎發票兌獎，都來自同一家公司的加水站，金額1元至10元。據調查，主嫌曾男2016年底招募成員成立統一發票獎金詐領集團，在台中沙鹿等地成立7家加水站公司，自2016年11月起到2018年8月間的共17期發票，曾男和集團成員利用空白發票登打200元至20萬元不等的中獎號碼，兌領5萬9千多張發票，扣除課稅，成功詐領1547萬元。

判決書指出，張男（31歲）、楊男（38歲）、魏男（40歲）、吳男（37歲）、趙男（33歲）、黃男（35歲）、陳男（35歲）、卓男（33歲），明知加水站公司是實施詐術為手術，具持續性及牟利性的有結構性組織，不但加入還參與分工，包括核對統一發票中獎號碼，使用空白發票登打虛開中獎、剪開發票、銷毀未中獎空白發票，親自或使他人出兌獎，部分成員還投資詐領集團，在詐領獎金得手後分紅。

法官審酌張男等人坦承犯行，繳回犯罪所得，衡量他們的經濟狀況和家境，判處張男等7人1年6月至2年有期徒刑，緩刑3年至5年，提供義務勞動120小時至240小時，2場次法治教育，卓男判刑1年1月。主嫌曾男、盧男另案審理中。

張姓等8名嫌犯加入虛設加水站公司，參與把統一發票中獎號碼登打在空白發票上面、兌獎等犯罪行為，分別被判處1年1月至2年有期刑徒。記者簡慧珍／攝影
張姓等8名嫌犯加入虛設加水站公司，參與把統一發票中獎號碼登打在空白發票上面、兌獎等犯罪行為，分別被判處1年1月至2年有期刑徒。記者簡慧珍／攝影

統一發票 彰化 國稅局

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