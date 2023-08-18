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盜圖修改別人自拍照標註破麻 她辯創作被法官打臉判刑6月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣洪姓女子與謝姓女子是手機K歌APP軟體的歌友，洪姓不滿謝女態度冷淡，在歌友軟體創建帳號並暱稱「破麻」、「缺男人陪睡性服務私我」，重製貼上謝女照片為遮住嘴、托下巴的誘人模樣，謝女被另一名歌友私訊才知情，氣得提告。洪女被依違反個人資料保護法提起公訴，判處6月有期徒刑併科罰金8萬元。可上訴。

判決書指出，洪女（57歲）和謝女是歌友，洪女認為謝女態度冷淡，又不聽分享的歌曲，竟在歌友軟體創建帳號，並寫暱稱「缺男人陪睡性服務私我」、「害慘全家窮途末路破麻」、「特殊性服務」、「陪睡專線0938XXXXXX」，對話紀錄寫「貪婪渣女陪睡既賤且恥」、「窮得沒有尊嚴淪為詐騙集團」、「我邊陪睡邊詐騙 常常被警察追」，還留下詳細住址，相關文字內容暗示或明示招攬性交易，已足以貶損謝女的名譽及社會評價。

謝女稱，只是沒立刻聽洪女分享的一首歌，就招來如此屈辱，為此到身心科就診一年。洪女承認創建帳號和複製或修改謝女的照片，但辯稱，沒在帳號書寫謝女的真實姓名，不符合個資法所定義的個人資料，名字和謝女相同的人很多，無法斷定是指謝女，謝女的照片經修圖後已無法辨識是誰，且PO在歌友帳號的照片只是日常生活照，根本不屬於著作權法保護的範圍，也沒有證明照片就是謝女拍攝。

法官認為，謝女自拍照是獨立完成的創作，均符合原始性、創作性的要件，屬於她的著作，洪女主張生活照不是創作，是誤解，此外，洪女創建帳號並在帳號的暱稱、個人介紹欄書寫文字，又複製或修改謝女自拍照作為帳號頭像等行為，均出於兩人宿怨，既貶損謝女的名譽及社會評價，及擅自以重製、改作的方法侵害謝女的著作財產權，因此判處謝女6月有期徒刑併科罰金8萬元。

彰化縣洪姓女子認為生活照不在著作權範圖內被法官打臉。記者簡慧珍／攝影
彰化縣洪姓女子認為生活照不在著作權範圖內被法官打臉。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 自拍 APP 彰化

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