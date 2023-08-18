台中大里人半夜迷桌遊？警見牆上「1句話」藏玄機 當場查獲職業賭場
台中市大里區一處桌遊休閒館吸引人潮上門，讓不少民眾誤認桌遊很風行，直到警方昨晚持搜索票，發現牆上寫有「時間在走，麻將要有」藏玄機，當場查獲職業賭場現場負責人及賭客共22人，全案詢後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，並函請目的事業主管機關裁罰。
霧峰警分局說明，警方接獲檢舉指稱，大里區一家桌遊休閒館暗地從事麻將聚賭行為，深入調查發現該處提供場所及電動麻將桌供賭客聚賭，案經蒐證完備後，向台中地檢署及法院聲請搜索票。
警方在昨晚10時30分持搜索票到這家桌遊休閒館搜索查緝，發現牆上還寫有「時間在走，麻將要有」，當場查獲現場負責人及賭客共22人，涉案賭具麻將牌5副、積分卡(籌碼)1批、監視器螢幕、筆記型電腦、帳簿、賭資逾5萬元等相關證物。
霧峰分局分局長陳祥麟呼籲，賭博為社會治安毒瘤，警方持續掃蕩不法，運用科技辦案，並持續強化「社區警政再出發」及「清源專案2.0」等，建立友善通報網，剷除轄內「治安汙染源」，淨化社會治安。
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