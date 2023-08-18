酒瓶K頭碎成尖刺再猛刺脖3下 他酒後險釀人命判5年10月

台中吳姓男子和劉姓酒客衝突，竟拿玻璃啤酒瓶猛敲他頭2下，見瓶身碎裂成尖刺狀，竟又拿著朝劉的脖子狠刺3下，吳辯稱無殺人犯意，但法院根據他動作、攻擊部位，且吳曾坦言「不是他死就是我死」，認定有殺人不確定故意，依殺人未遂罪判他5年10月，可上訴。

檢警調查，吳男2022年1月2日在中區某小吃店喝酒，卻和同桌不認識的劉男因肢體糾紛，吳一氣之下竟拿起桌上酒瓶猛砸劉男頭2下，後來瓶身破裂呈尖刺狀，吳竟又掐住劉脖子從上往下朝他頸部狠刺了3下。

因店家發現打鬥聲上前制止吳男才停手，劉因此頭皮撕裂傷、頸部穿刺傷，所幸緊急送醫縫合搶救才撿回一命。

法院審理時，吳否認殺人犯意，辯稱當下自己喝太多酒，有打對方但沒有要殺他的意思，自己和劉也不認識，並無殺人直接或不確定故意，還說是因恐懼、慌張中亂揮拳才導致，沒有刻意針對脖子攻擊。

台中地院勘驗現場監視器發現，吳男拿酒瓶打劉的頭，瓶身破裂呈尖刺狀後，再持尖刺部位由上往下刺擊劉男的脖子3次，可見吳下手攻擊部位都在人體最重要的頭、頸部，且根據精神鑑定報告，吳曾說「不能等對方出手，想說不是他死就是我死」。

法院認定，吳男可預見恐導致劉死亡結果，仍執意為之，具有殺人不確定故意，精神鑑定也認為吳並未因酒精影響導致辨識能力顯著減低或不能。

法院審酌，吳男僅因被劉男阻攔離開，未能妥善化解就拿酒瓶攻擊，且可能致命，又在人來人往小吃店殺人，嚴重破壞社會治安，犯後也未賠償，依殺人未遂罪判他5年10月。

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