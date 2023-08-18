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一屍兩命！澎湖男駕駛加油站前撞死母牛 心虛酒駕肇逃

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖縣22歲呂姓男子今天清晨5時許，駕車行駛至澎湖202縣道湖西段岔路口時，接近湖西加油站處不慎撞上一頭懷有身孕的母牛，而呂男當下因酒駕心虛肇逃，現場獨留母牛龐大身軀橫躺路中央，路邊還有繫繩栓住的小牛哀鳴。

馬公分局指出，呂男在碰撞到牛隻後，並未先行報警處理，反倒是駕車離開現場，後經員警循線查獲，呂男才供稱因喝酒逃離現場。

由於，這隻遭車撞死亡的母牛，身形龐大在路中影響往來交通，警方就怕再有意外，在飼主出現前，趕緊加派人力到場管制交通。

警方透過湖西鄉公所協尋牛隻飼主，並在湖西村長辛天澤協助下雇用吊車，將重達數百公斤的母牛移開，這時才發現母牛已懷孕，當場一屍兩命，再加上拖吊費用，飼主恐損失將近20萬元。

不過，依交通道路管理法，飼主不得任意讓動物在大馬路上遊蕩，若在大馬路上任意大小便，還違反廢棄物管理辦法，若因此釀成車禍，車主還可依法索賠，而車主因酒駕肇逃，全案依違反公共危險罪送辦。據悉，飼主與車主雙方仍未達成和解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澎湖牛隻在路上閒逛被酒駕男撞個正著，不幸死亡。記者古和純／翻攝
澎湖牛隻在路上閒逛被酒駕男撞個正著，不幸死亡。記者古和純／翻攝

車主 酒駕 澎湖

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