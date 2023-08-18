桃市府籲中央加強取締改裝車獲回應 盼新規定年底上路

桃園市副市長蘇俊賓今天上午表示，行政院院會昨天討論「道路交通安全基本法」草案時，他再次建議中央注意危險駕駛、改裝車噪音、空汙的行為影響他駕駛者與居民的安全，也應該納入管制與取締。中央已經採納桃園市政府的提議和多縣市的意見，預計年底之前，這些相關法規的修法都能夠上路。

環保局表示，蘇俊賓副市長6月8在行政院提出上述問題時，當時就受院長陳建仁的重視，院會上就責成秘書長李孟諺召開跨部會會議，研討改裝車噪音擾民，與改裝車無認證、加重罰等問題，7月20日環保署、交通部就到桃園開會，大家取得一些共識和決議，包括中央訂定「道路交通安全基本法」草案時，就納入改裝車噪音、空汙問題，交通部同時修訂現行相關管理條例，像改裝車必須辦理變更登記、取得認證等；另外，環保署也同意依據空汙訂定改裝車的認證辦法。

環保局指出，現行取締改裝車監理單位和警方往往只能從外觀認定，尤其是排氣管通常被當成「零件」，不週實際上車輛在原廠的安裝的排管必須符合空汙、噪音環保法規，警方取締時沒有檢測儀器無從認定，有必要建立認證制度，這也是為什麼桃園市政府呼籲中央從源頭管制的主因。

蘇俊賓說，市政府6月在行政院第一次呼籲針對一些排氣管改裝的噪音，不能在中央、地方各做各的，中央的不同部會也各做各的，它牽涉到交通部、監理站，也牽涉到警政署與地方警察局，也牽涉到中央環保署與地方的環保局。這些危險駕駛與改裝車隊居民困擾的行為，不同單位來管理，基本上是備多力分，希望整合性來思考。