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不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

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不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

主播簡立喆今年6月間，因不滿張姓鄰居將車輛停放在住家門口太久，妨礙長輩修剪樹枝，一氣之下竟折彎對方車子雨刷。經車主提告，警方調閱監視器發現是簡立喆所為，她到案後坦承犯案，卻未能與車主和解，台北地檢署因此將簡女依毀損罪起訴。

今年6月間，張姓車主發現自己愛車不僅雨刷遭人折彎，擋風玻璃有出現破損，於是報警提告。警方透過監視器發現簡立喆涉案，傳喚她到案，簡女也坦承，當時因颱風將近，家中長輩想要修剪家門口的樹枝，卻被張男車輛擋住，她一時氣憤才犯案。

但張男認為，該處沒有畫設紅黃線，沒有理由不讓人停車。由於兩人對於賠償金額缺乏共識，導致和解破局，檢察官基於簡女涉案事證明確，因此將她依法起訴。

女主播簡立喆涉嫌毀損鄰居車輛雨刷遭起訴。圖／聯合報系資料照片
女主播簡立喆涉嫌毀損鄰居車輛雨刷遭起訴。圖／聯合報系資料照片

車主 監視器 提告 主播

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