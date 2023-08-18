軍人彰化酒駕撞翻賓士摔水溝 害死同車友上訴獲輕判3年6月

彰化張姓職業軍人酒後開1輛白色賓士載高姓友人要回家，卻超速打滑撞電線桿爆炸後翻落水溝，釀坐在右前座的高慘死，一審認為張起初將責任推給死者，依酒駕致死罪判他4年6月，二審考量，張無前科，比對他腦傷狀況、筆錄，發現應無卸責情事，撤銷改判他3年6月，仍可上訴。

檢警調查，張男2022年5月13日凌晨和朋友喝酒聚會後，駕駛高姓友人1輛白色賓士要載他回二林鎮住所，清晨5點多行經二溪路，疑似注意力不佳且下雨又超速，高速衝到對對向後撞上路邊電線桿引起火花爆炸。

整輛車隨後摔入水溝，坐在右前座的高男因劇烈撞擊，包括頭胸、腹部受重創慘死，張男被消防救出後所醫抽血，換算呼氣酒測值高達每公升0.73毫克。

彰化地院一審時，張男均坦承不諱，但主張以刑法第59條減刑，彰院認為，張男是智識正常成年人，知悉酒後禁止駕車，況且他非該輛賓士所有人，就算同車的高男也喝酒，2人酒後本可搭計程車，或委託其他人載送，卻仍酒駕視法令如無物，最終釀死亡結果，不予以減刑。

彰院也認為，高男在明知張有喝酒下仍坐到右前座讓他開車，也沒繫上安全帶，本身非全無過失，但張起初警詢時企圖將責任推到死者身上，檢方訊時仍否認駕駛，直到審理才改口承認，也未和解，一審依酒駕致死罪判他4年6月。

張男不服上訴，主張車禍導致腦傷及受驚嚇無法記憶，並非有心推諉給被害人；台中高分院二審考量，張男無不良前科，另高男本身也有過失，且細查筆錄內容，張並未如一審所指，有在警詢時稱是高男開車。

二審認為，一審未充分評價張男前科素行、被害人也有過失程度，及張應訊時和腦傷具關聯性等，誤認他在警詢時將責任推給高，判處4年6月過重，撤銷改判3年6月。

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