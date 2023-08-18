呱吉在意言論自由底線 法務部提「大麻無害」就究辦遭抗議

本報報導學生吸大麻日趨嚴重，法務部8日發布新聞稿，指引誘施用大麻，無論犯罪地在境內或境外，均涉毒品危害防制條例重罪，法務部將嚴正執法；大麻為列管的二級毒品，在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，可能違法。消息一出引發創作者抗議，今至法務部遞交陳情書。

台北市前議員、YouTuber「呱吉」邱威傑到場聲援，並舉萊克多巴胺為例究竟對人體有無危害，還成了政治操作的工具，但改從大麻來看，大麻畢竟還是違法，若是因為持有大麻、吸食大麻而被逮捕，這是理所當然。

但呱吉則說「言論自由」本身不應該為違法，他認為世界上沒有一個單一的物質對人體只有好處而沒有壞處，就算去台南喝全糖的飲料，都可能對身體產生危害，過去就有政治人物希望對食品含糖量做出限制。

呱吉說，在這種情況下，為什麼不能合理的討論大麻的使用到底對身體是好是壞？這顯然相當不合理。

「重點不是要討論大麻合法化。」呱吉強調今天陳情的訴求是言論自由的底線到底在哪裡？他指法務部的解釋有非常大的問題，他希望法務部收回對這件事的看法。

今天的陳情人為李菁琪律師，她認為法務部9日的新聞稿違反憲法第11條、公正公約第19條言論自由保障。她認為「大麻是否無害」、「大麻是否應合法」，這應屬高價值的政治性言論，且與公意形成、真理發現高度相關。「大麻是無害」涉及醫學和科學證據辯證，國家應鼓勵這番研究，而不是僅執行「反對大麻合法」的政策，並恐嚇人民不得談論「大麻無害」的言論。

人民到泰國等地抽大麻實屬常見，但法務部卻搬出「最高可處7年徒刑」來恫嚇人民不得討論。