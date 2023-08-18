詐騙集團誆「協助整理金流換取金錢」 他收老同學帳戶當人頭被起訴
蘇姓男子去年加入詐騙集團工作，他受成員指示向外蒐集銀行帳戶，提供集團洗錢。蘇以「協助整理金流，以換取金錢」為由，收取黃姓同學的銀行提款卡及存摺後，轉交給集團成員，帳戶2天內收取63萬贓款，隨後遭詐騙集團提領一空。台北地檢署檢察官偵查發現，除了提供帳戶的黃之外，蘇也涉犯洗錢防制法普通洗錢罪嫌，依法追加起訴他。
據了解，蘇去年10月間，參與3人組織詐騙集團，受身份年籍不詳、綽號「小陳」成員指示，對外蒐集銀行帳戶，供詐騙集團洗錢之用。於是，蘇找上久未聯繫的黃姓國中同學，兩人相約咖啡店碰面，蘇以「協助黃整理金流，以換取金錢」為由，成功說服黃交出帳戶、提款卡及密碼。兩天後，黃再將提款卡及密碼交給小陳，小陳用該銀行帳戶作為人頭帳戶，在2天內收取6名詐騙受害人匯入的款項，合計63萬元。
檢方指出，本案6名被害人在去年10月28日至29日期間匯款，被害人因使用交友軟體遭感情詐騙匯款投資、匯款至外匯投資平台、儲值遊戲點數及購買黃金等原因受騙，詐騙集團隨後迅速領出不法款項。事後，6名被害人提告，蘇今年3月時以關係人身份受訊問坦承不諱，再加上案發期間黃的帳戶資金往來表佐證，檢方由此認定黃提供帳戶，依涉嫌違反洗錢防制法起訴他。檢察官指出，蘇在本案為洗錢罪正犯、黃為幫助犯，兩人共同涉犯普通洗錢罪，依涉犯洗錢防制法追加起訴蘇。
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