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炫耀自己「很大」 他性騷女同學犯2罪判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

一名楊姓男子在學校實驗室當眾，指一名女同學「有跟我做愛」、知道自己「很大」，檢方依誹謗、性騷擾罪起訴楊；楊認罪，台北地院審理，2罪各判楊拘役20日、有期徒刑2月。可上訴。

台北地院判決書指出，2021年11月底至12月初某時，楊姓男子在有多數人在場的學校實驗室裡，指稱被害的女同學「有跟我做愛」、「知道我下體很大」、「晚上會跟我出去約會」等。

此外，2021年12月30日上午10時15分許，楊又在同一實驗室內，看見只有被害人單獨在內，趁對方不及抗拒，伸手連續觸碰她的臀部、左臀部，女同學不忍了，向大安分局對楊提告，檢察官起訴楊。

法官認為，楊散布不實言論，不實指涉被害女同學與自己有私人往來而使被害人難堪，欠缺尊重他人身體自主權利，又乘被害人不及抗拒，伸手觸摸，考量楊坦承犯行，依法量刑。

判決書另說，楊姓男子2021年6月曾在與另一名女子發生性行為時偷拍，後來將竊錄的猥褻聲音影像、電磁紀錄傳給被害女同學，被提告妨害秘密罪，不過，楊的妨害秘密案告訴人審理中已撤回告訴，楊獲判無罪。

示意圖。本報資料照
示意圖。本報資料照

提告 猥褻 性騷擾

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