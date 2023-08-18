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北市水利處防汛門弊案 前北市府副工程司4人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市工務局水利工程處和灘管理科高灘地機電管理站副工程司方龍乾，涉嫌於2021、2022年間，4度包庇由水利處退休同事葛震洋擔任實際負責人，並承包高灘處防汛門開口合約的廠商詠灃公司不實履約及浮報工程款。台北地檢署今偵結，依違反貪汙治罪條例圖利、收賄、公務員登載不實等罪起訴方、葛共4人。

檢調原先懷疑，全案係由方男直屬主管、高灘地機電管理站郭姓站長授意，原諭令郭男以50萬交保。後來排除郭男涉案可能，將他與詠灃張姓及王姓員工一併不起訴處分。

檢方查出，檢調獲報，方男主要業務為協助郭姓主管北市河濱公園水電維護、機電工程設計監造及水門維護、保養，卻涉嫌在葛男公司承包水利處防汛相關小規模標案或開口合約時，包庇該公司未按規定施工，協助不實履約、浮報工程款及驗收不實。

檢方另查出，方龍乾因替胞兄方龍穗處理債務，涉嫌以「假買賣真贈與」的方式，與代書余非非合謀規避台南麻豆一筆土地交易的贈與稅，並製造不實交易契約、交易金流等假象，因此同遭北檢依偽造文書罪起訴。

北市水利處防汛門弊案，北檢起訴前北市高灘地機電管理站副工程司方龍乾、廠商詠灃實際負責人葛震洋等4人。圖／聯合報系資料照片
北市水利處防汛門弊案，北檢起訴前北市高灘地機電管理站副工程司方龍乾、廠商詠灃實際負責人葛震洋等4人。圖／聯合報系資料照片

主管 北市 收賄

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