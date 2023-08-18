偵查隊小隊長教唆線民賣槍再逮人 重判7年併罰8萬元

台北市警大安分局偵查隊小隊長趙俊明教唆線民賣槍後逮人，吳姓買家被偵訊時，趙逼吳改口供，趙依轉讓槍彈罪嫌起訴。台北地院審理，依槍砲、偽造文書罪判趙有期徒刑7年，併科罰金8萬元。可上訴 。

檢方指控，趙俊明曾捲入私人債務糾紛遭檢舉，2020年5月，趙查獲董姓男子持有槍砲案，吸收董為線民；2021年3月，董告訴趙有吳姓男子想買槍，趙表示可提供，請董約出吳，賣1把槍索價8萬5000元。

2021年3月16日晚間，董姓線民拿趙所提供的改造手槍與6顆子彈，放在吳姓買家住處附近，確認吳已拿走槍、彈後，董又聯絡吳折回現場，此時，董同時通知趙俊明趁機將吳逮捕。

行動偵緝後，趙俊明威脅吳姓買槍人不能說出槍彈來源，要求吳說槍彈是向綽號「鳳梨」的不詳男子所購買等。

董事後擔心被出賣，請人把他與趙俊明LINE的對話PO在「爆料公社」上，檢警查辦將趙移送法辦。